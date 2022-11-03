أرباح "BMW" تحقق قفزة كبيرة في الربع الثالث.. مدعومة بمبيعات طرازاتها الفاخرة

حققت شركة بي إم دبليو BMW AG أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثالث من 2022، حيث ساعد ارتفاع أسعار الطرازات الفاخرة شركة صناعة السيارات على تعويض عمليات التسليم المستقرة.

وقالت "بي إم دبليو" اليوم الخميس، إن أرباح الربع الثالث من 2022، قبل الفوائد والضرائب ارتفعت بنسبة 28% لتصل إلى 3.68 مليار يورو (3.62 مليار دولار)، متجاوزة تقديرات المحللين عند 3.52 مليار يورو. وسجلت الشركة إيرادات أفضل من المتوقع لهذه الفترة وأكدت توجيهها للعام بأكمله، لكنها حذرت أيضاً من أن التضخم سيؤثر على الطلبات.

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وقال الرئيس التنفيذي أوليفر زيبسي في بيان: "بعد 9 أشهر، نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا لهذا العام". "إن نجاحنا السوقي لجميع طرازاتنا الكهربائية على وجه الخصوص، يعني أنه يمكننا أن نتطلع إلى الأشهر القادمة بثقة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتتحدى "BMW" وأقرانها ظلال الاقتصاد الكلي الكاحلة بفضل الطلب القوي على أغلى موديلاتها، حيث أبلغت Stellantis NV يوم الخميس عن قفزة في الإيرادات ورفعت مرسيدس بنز Mercedes-Benz AG توقعاتها للربع الثاني على التوالي الشهر الماضي. ومع ذلك، تتزايد الرياح المعاكسة الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة.

خفضت شركة فولكس فاغن، الأسبوع الماضي توقعات مبيعاتها لهذا العام، مشيرة إلى ندرة توافر أشباه الموصلات والتحديات اللوجستية المستمرة.

التضخم

قالت "بي إم دبليو" إن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيؤثران على الشراء في الأشهر المقبلة، مضيفة أنها تتوقع عودة الطلبات لفئة السيارات من الشريحة المتوسطة العليا إلى وضعها الطبيعي، خاصة في أوروبا.

ولا تتوقع الشركة المصنعة حالياً حدوث اضطرابات في الإنتاج بسبب نقص الطاقة هذا العام وتشهد قفزة في تسليم المركبات في الربع الحالي من الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.

ومن المتوقع أن يساعد الطلب القوي على الموديلات الكهربائية بالكامل مثل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات iX3 في تعزيز الإيرادات. إذ تتوقع BMW أن تقفز مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 70% العام المقبل بعد أن تضاعفت أكثر من الضعف في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وفي الشهر الماضي، قالت الشركة إنها تستثمر 1.7 مليار دولار لتوسيع مصنعها في الولايات المتحدة في ساوث كارولينا لبناء 6 طرازات كهربائية جديدة بحلول نهاية هذا العقد للسوق المحلية.