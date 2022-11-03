كيف تنمو صناعة التجميل بعد عودة الحياة إلى طبيعتها؟

فيما ركز معرض الجمال أو BEAUTY WORLD العام الماضي على أثر إغلاقات كورونا على القطاع وتحول بعض الشركات لإنتاج المعقمات بدلاً من منتجات التجميل، أو التركيز على مكياج العيون بدلاً من أحمر الشفاه، فإن معرض عالم الجمال بنسخته الحالية السادسة والعشرين، مختلف بالتركيز على دور التكنولوجيا ومفهوم الاستدامة وأثر التضخم على الصناعة وآفاق نموها.

وبينما كان عالم الجمال والعناية بالبشرة حكراً على شركات كبرى مثل لوريال ويونيليفر، إذ أصبحت الأبواب حالياً مفتوحة أمام الشركات الناشئة لاستقبال موجة جديدة من المستهلكين الذين يبحثون عن منتجات متخصصة، ويسهل الوصول إليهم عبر الإنترنت بعيداً عن المتاجر الكبرى.

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وأسهمت عودة الحياة إلى طبيعتها في انتعاش الصناعة مرة أخرى ونما حجم السوق إلى أكثر من نصف تريليون دولار بنحو 6% في عام 2021 مقارنة بالعام 2020، ومن المتوقع أن يستمر نمو القطاع 5% سنوياً ليصل إلى نحو 785 مليار دولار عالمياً في 2025 بقيادة منتجات المكياج.

ومن المتوقع أن ينمو سوق الجمال والعناية الشخصية في المنطقة إلى 58.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.