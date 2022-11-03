"ساكسو بنك" للعربية: سياسة المركزي الياباني لدعم الين "مؤقتة" ويجب تغييرها

توقع رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في "ساكسو بنك" ياسر الرواشدة في مقابلة مع "العربية"، تواصل ارتفاع الدولار مع استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وشدد الرواشدة على ضرورة تغيير السياسة النقدية في اليابان، مشيراً إلى أن التدخلات لدعم الين "مؤقتة" حيث تدفعه للارتفاع المؤقت ثم يتراجع.

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وأضاف أن السقف لتدخل المركزي الياباني لدعم الين سيصبح عند 151-152 للدولار.

وتراجع الين الياباني 0.2% مقابل الدولار إلى 148.18 للدولار، فيما يواصل المتعاملون ترقب أي تدخل رسمي إضافي لدعم العملة المضطربة.

وأنفقت اليابان مبلغاً قياسياً قدره 42.8 مليار دولار لدعم الين الشهر الماضي، عبر سلسلة من عمليات الشراء التي لم يعلن عنها سلفاً، بعد أن أنفقت ما يقرب من 20 مليار دولار في سبتمبر.

ورجح رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في "ساكسو بنك"، استمرار الضغط على الجنيه الإسترليني وسط ترقب لقرار بنك إنجلترا المركزي لرفع الفائدة والتي تشير التوقعات إلى زيادة بمقدار 75 نقطة أساس.

تراجع الإسترليني 0.5% مقابل الدولار إلى 1.13325 دولار، لكنه خسر 0.1% فقط أمام اليورو إلى 86.22 بنس لليورو.

وصعد الدولار اليوم الخميس، مدعوماً بالارتفاع الحاد في عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تصل إلى ذروة أعلى من توقعات المستثمرين الحالية، بينما انخفض الجنيه الإسترليني قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا.

ورفع الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75-4.0%، كما كان متوقعاً، وقال رئيس البنك جيروم باول إن المعركة ضد التضخم ستتطلب زيادة تكاليف الاقتراض.

وقضت تصريحات باول على أي آمال في تحول المركزي الأميركي قريباً إلى سياسة أقل تشدداً.