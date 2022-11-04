رئيس أمريكانا للمطاعم للعربية: نتوقع افتتاح 200 إلى 250 محلاً سنوياً

رفعت شركة أمريكانا نسبة الأسهم التي ستطرح للاكتتاب العام بشكل متزامن في السعودية والإمارات من 10% إلى 30% بعد الطلب القوي من جانب المستثمرين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أمريكانا للمطاعم، محمد العبار، في مقابلة مع "العربية"، أن أمريكانا للمطاعم تشكل 50% من الشركة الأم، فيما 50% المتبقية تستحوذ عليها مصانع للأغذية.

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وأضاف العبار أنه بالنسبة للمطاعم، إن لدى الشركة نحو 2000 مطعم، مشيرا إلى أنها حققت مبيعات بأكثر من 8 مليارات درهم أو ريال سعودي، فيما بلغ صافي الربح 800 مليون درهم، مشيرا إلى أن لدى الشركة 40 ألف موظف حاليا.

وكشف عن أن الشركة تقدم خدماتها سنويا إلى نحو 70 مليون زبون من ناحية الوجبات الغذائية، بينما توصل أكثر من 45 مليون وجبة.

وبيّن العبار أن التركيز خلال السنوات الخمس الماضية كان على إعادة هيكلة الشركة وتحسين أعماله، فضلا عن التوسع في الأسواق الموجودين في، إلى جانب التوسع في إنتاجية المحال وفتح محال جديدة، لافتا إلى أن الشركة تعمل في 12 سوقا عالمية.

وقال إن الفصل بين أمريكانا للمطاعم والشركة الأم، موجود أصلا، حيث إن نشاط المطاعم مختلف تماما عن نشاط مصانع الأغذية، كما أن لدى أمريكانا للمطاعم نظام إدراي مختلف وموظفون مختلفون كذلك.

وذكر العبار أن الوقت مناسب حاليا لدعوة زبائن الشركة ليكونوا مساهمين في الشركة، متوقعا توسع الشركة بافتتاح 200 إلى 250 محلا سنويا.

كما توقع توزيع 50% من الأرباح نقدا خلال العام 2023، ومضاعفة حجم مبيعات أمريكانا للمطاعم مستقبلا.

أما عن النصف الثاني من 2022، فقال العبار إن الشركة تعتزم توزيع 75% من صافي الأرباح.