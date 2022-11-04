إيلون ماسك يطرد 50% من موظفي "تويتر" ويندد بتراجع "هائل" في الإيرادات

بدأت رسائل البريد الإلكتروني في الوصول إلى صناديق البريد الشخصية لموظفي شركة "تويتر، في ساعات الصباح الباكر من اليوم الجمعة: "اليوم هو آخر يوم عمل لك في الشركة"، كما ورد في الرسالة.

بينما كان الناس يقومون بتحديث أعمالهم وحساباتهم الشخصية بشكل محموم لمعرفة مصيرهم، سعى المالك الجديد إيلون ماسك للدفاع عن قراره بإنهاء آلاف الوظائف. وقال إن الشركة شهدت "انخفاضًا هائلاً في الإيرادات" بسبب هروب المعلنين من الإعلان على الشبكة.

مادة اعلانية

اقرأ المزيد: "المقصلة ستطال الجميع".. لماذا الخوف من قيادة إيلون ماسك لـ"تويتر"؟

لقد كان أسبوعًا حافلًا بالأحداث بالنسبة لتويتر. منذ توليه منصب رئيس الشركة الأسبوع الماضي، جمع ماسك فريقًا انتقاليًا من المقربين للمساعدة في تحديد التخفيضات العميقة في التكلفة والطرق السريعة لزيادة الإيرادات. من المتوقع أن تؤثر تخفيضات القوى العاملة في مختلف دول العالم على 3700 وظيفة - حوالي نصف موظفي الشركة.

قال بعض الموظفين المغادرين إنهم سيتقاضون رواتب شهرين على الأقل جراء إنهاء الخدمة. يبحث إيلون ماسك أيضًا عن طرق أخرى تمكنه من تحقيق هدفه بخفض النفقات، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية نت".

يحدث هذا؛ بينما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن شركات كبرى أنها ستراقب توجهات إيلون ماسك في "تويتر" قبل العودة للإعلان على المنصة. ويحذر بعض المعلنين من ربط علاماتهم التجارية بـ "تويتر" أثناء فترة الاضطرابات. قالت شركة "أودي"، "فايزر"، وGeneral Mills Inc إنهم سيتوقفون مؤقتًا عن الإعلان على "تويتر" حتى يتم معرفة كيفية تطوره.

وفي أول رد فعل له على هذه التحركات، وصف ماسك الشركات التي علقت إعلاناتها في تويتر بـ"جماعات الضغط ضد حرية التعبير".

وقال إيلون ماسك "تويتر عانى من انخفاض الإيرادات بسبب تأثير جماعات الضغط على المعلنين".

اقرأ المزيد: بعد تصريحات ماسك.. مخاوف من انفلات الخطاب الفوضوي على "تويتر"

في الوقت نفسه، يتسابق الموظفون المتبقون لتطوير أدوات جديدة يمكن بيعها للمستخدمين بهدف تعزيز الإيرادات. الأكثر إلحاحًا هو برنامج الاشتراك المنقح الذي سيسمح، من بين الامتيازات الأخرى، لأي شخص بالحصول على الشارة الزرقاء إذا دفع 8 دولارات شهريًا. حاليًا، العلامات مجانية، وتستخدم كتسمية للحسابات التي تم التحقق منها للمشاهير والسياسيين والصحفيين وغيرهم من الشخصيات العامة لتمييزها عن المحتالين.

استحوذ ماسك على "تويتر" بكمية كبيرة من الديون، وقال الملياردير إنهم "بحاجة إلى دفع الفواتير". وقد قوبل برنامج الشارة الزرقاء الذي تم ترتيبه على عجل، والذي يمكن أن يرى النور في أقرب وقت الأسبوع المقبل، بغضب من المستخدمين المشهورين على "تويتر"، فيما استجاب ماسك وفريقه الانتقالي بسخرية. كتب ماسك رداً على النائبة الأميركية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، التي انتقدت فكرة جعل الناس يدفعون باسم "حرية التعبير": "نقدر ملاحظاتك، والآن ادفع 8 دولارات".

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.



Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

يواجه "تويتر" مسائل عاجلة إلى جانب خفض التكاليف وزيادة التدفقات النقدية. وقال موظفو الشركة إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الأدوات الأساسية لمراقبة وإزالة المعلومات السياسية المضللة في الأيام التي أعقبت استحواذ ماسك على الشركة. وعد ماسك قادة الحقوق المدنية بأنه سيعيد أدوات الإشراف على المحتوى التي تم حظرها لبعض الموظفين بحلول نهاية هذا الأسبوع.

قبل أن يبدأ "تويتر" في عمليات التسريح الجماعية، رفع الموظفون دعوى قضائية جماعية بشكل استباقي يوم الخميس. زعموا أن الشركة كانت تتحرك بسرعة كبيرة للغاية بحيث لا يمكن استبعادهم دون سابق إنذار، في انتهاك للقانون الفيدرالي وقانون ولاية كاليفورنيا. عندما تم الإبلاغ عن تفاصيل تسريح العمال يوم الجمعة.