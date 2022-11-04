توقعات بهبوط حاد في أسعار عقارات لندن العام المقبل

توقعت شركة عقارية كبرى أن تتلقى السوق العقارية في بريطانيا ضربة قاسية خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن أسعار العقارات في العاصمة لندن ستواجه الهبوط الأكبر مقارنة بغيرها من المدن والمناطق.

وتعتبر لندن وجهة مفضلة للاستثمارات العقارية التي تأتي من دول الخليج العربية وروسيا والصين، حيث إن نسبة كبيرة من العقارات الكبرى في وسط المدينة تعود ملكيتها لمحافظ استثمار خليجية، ومستثمرين كبار من مختلف دول الخليج.

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وقالت شركة "سافيلز"، وهي وسيط عقاري ضخم في بريطانيا، إن الأسعار في وسط لندن ستنخفض بنسبة 12.5% العام المقبل مع انخفاض آخر بنسبة 1% خلال عام 2024، قبل أن يبدأ الانتعاش في عام 2025.

وبحسب التقرير الذي أصدرته الشركة واطلعت عليه "العربية.نت"، فإنه بحلول عام 2027 لن تكون الأسعار قد استردت ما فقدته بالكامل وستظل أقل بنسبة 1.7% من المستويات الحالية.

وقالت "سافيلز"، إن الملاك في لندن والجنوب الشرقي سيكونون الأكثر تضررا لأنهم زادوا من إرهاق أنفسهم بأعلى مستويات من الديون.

ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار في جميع أنحاء بريطانيا ككل بنسبة 10% فقط، وفقا للشركة.

وتأتي هذه التوقعات القاتمة بالتزامن مع إعلان بنك إنجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي وبنسبة 75 نقطة أساس لتصبح عند مستوى 3%، وهو أعلى مستوى لها منذ عقود.

وسيكون التراجع المتوقع في أسعار المساكن أعمق ركود في القطاع العقاري منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال رئيس قسم الأبحاث السكنية في "سافيلز"، لوسيان كوك: "مع وجود فجوة أكبر بين الدخل وأسعار المنازل في أي منطقة بريطانية في لندن والجنوب الشرقي، يحتاج المشترون عادةً إلى اقتراض أكثر بالنسبة للدخل ويحتاجون إلى دفعة أولى أكبر للشراء، ونتيجة لذلك نتوقع أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على المشترين والأسعار في الأسواق الرئيسية لهذه المناطق بشدة في عام 2023".

ونقلت صحيفة "إيفننج ستاندرد" عن الاقتصادي البارز بول ديلز، قوله إن الأسعار في لندن ستنخفض بنسبة 15% على مدى الأشهر الـ18 المقبلة، مشيراً الى أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأضاف: "ما تغير هو رغبة الناس وقدرتهم على شراء منزل، القدرة الآن مقيدة بالارتفاع الأخير في معدلات الرهن العقاري".