اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

"المركزي" الأردني يكشف للعربية عن إصدار خامس جديد للعملة

أكد أنه تم تحديث شكل العملة باستخدم أحدث العلامات الأمنية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت المديرة التنفيذية لدائرة إصدار النقد في المركزي الأردني ريما الفايز، عن إصدار جديد هو الخامس للعملة الأردنية، يشمل بعض التغيير في التصميم مع الحفاظ على المكون القطني واستخدام أحدث العلامات الأمنية لمنع التزوير.

وأكدت الفايز في لقاء مع "العربية" على هامش مؤتمر Mint and Print المنعقد حالياً في دبي، أن الإصدار الجديد لا يشمل عملة جديدة، مشيرة إلى أنه تم الاحتفاظ بالفئات النقدية نفسها.

وقالت إن بعض الشعوب لا تتقبل تحويل عملتها الورقية إلى بلاستيكية، لافتة إلى أن البعض يربط البلاستيك بهبوط العملة.

وأضافت أن تصميم العملة الجديد، احتفظ بنفس صور الملوك الهاشميين، فيما تم تحديث بعض الصور للأماكن الأثرية والتاريخية، مؤكدة أن الإصدارين السابقين سيبقيان في التداول.

وأوضحت أن المركزي الأردني يحدد الكميات التي يحتاجها من الإصدارات بناء على دراسات، يجب أن تراعي ألا يقل المخزن المحلي عن 6 أشهر، في حين يجب ألا يقل المحزون الاستراتيجي (المحلي والخارجي) عن 24 شهرا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قضية حرية ارتداء الحجاب تطفو لسطح السياسة التركية مجددا قضية حرية ارتداء الحجاب تطفو لسطح السياسة التركية مجددا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط