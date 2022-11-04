"المركزي" الأردني يكشف للعربية عن إصدار خامس جديد للعملة

أعلنت المديرة التنفيذية لدائرة إصدار النقد في المركزي الأردني ريما الفايز، عن إصدار جديد هو الخامس للعملة الأردنية، يشمل بعض التغيير في التصميم مع الحفاظ على المكون القطني واستخدام أحدث العلامات الأمنية لمنع التزوير.

وأكدت الفايز في لقاء مع "العربية" على هامش مؤتمر Mint and Print المنعقد حالياً في دبي، أن الإصدار الجديد لا يشمل عملة جديدة، مشيرة إلى أنه تم الاحتفاظ بالفئات النقدية نفسها.

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وقالت إن بعض الشعوب لا تتقبل تحويل عملتها الورقية إلى بلاستيكية، لافتة إلى أن البعض يربط البلاستيك بهبوط العملة.

وأضافت أن تصميم العملة الجديد، احتفظ بنفس صور الملوك الهاشميين، فيما تم تحديث بعض الصور للأماكن الأثرية والتاريخية، مؤكدة أن الإصدارين السابقين سيبقيان في التداول.

وأوضحت أن المركزي الأردني يحدد الكميات التي يحتاجها من الإصدارات بناء على دراسات، يجب أن تراعي ألا يقل المخزن المحلي عن 6 أشهر، في حين يجب ألا يقل المحزون الاستراتيجي (المحلي والخارجي) عن 24 شهرا.