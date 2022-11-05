مبيعات الأجانب ببورصة مصر تقفز لـ 20.4 مليار جنيه في 2022

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المستثمرين المصريين، استحوذت على نحو 81% من إجمالي التعاملات على الأسهم المدرجة البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل نحو 10.5% للمستثمرين الأجانب. فيما استحوذت تعاملات المستثمرين العرب على نحو 8.5% من إجمالي تداولات الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 48.3 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي وهو أول أسبوع بعد تعويم الجنيه الأخير، وسجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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ومنذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 76.8% من قيمة التداول على الأسهم المدرجة، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 15.2%. واستحوذت تعاملات المستثمرين العرب على نحو 8% من قيم التداولات منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفق البيانات، فقد سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي بقيمة 20.4 مليار جنيه، فيما استمر المستثمرون العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.4 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

في الوقت نفسه، فقد تمكنت الشركات المدرجة في البورصة المصرية من رفع رأس مالها بقيمة 26.8 مليار جنيه منذ بداية العام بعد زيادة 39 شركة رأسمالها بقيمة 1.755 مليار جنيه خلال يناير، و806 ملايين جنيه خلال فبراير، و1.7 مليار جنيه خلال مارس، و7 ملايين جنيه خلال أبريل، و138 مليون جنيه خلال مايو، و 1.672 مليار جنيه خلال يونيو، و1.4 مليار جنيه خلال يوليو، و2.7 مليار خلال أغسطس، و10.3 مليار جنيه خلال سبتمبر، و3.9 مليار جنيه خلال أكتوبر، و2.5 مليار جنيه في أول نوفمبر.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة فى رؤوس أموالها بلغت 20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.