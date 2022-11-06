هل تنافس منصة "ماستودون" تويتر بعد استحواذ ماسك عليه؟

في الأسبوع الذي أعقب تولي إيلون ماسك مسؤولية تويتر، ارتفع عدد الأشخاص الذين اشتركوا في شبكة اجتماعية صغيرة تسمى Mastodon.

ولربما لم تسمع عن ماستودون، التي كانت موجودة منذ عام 2016، لكنها الآن تنمو بسرعة. يفر البعض من تويتر من أجله أو على الأقل يبحثون عن مكان آخر لنشر أفكارهم عبر الإنترنت حيث تواجه الشبكات الاجتماعية الأكثر شهرة تسريح العمال وتغييرات مثيرة للجدل في المنتج وتحول متوقع في نهجها تجاه الاعتدال في المحتوى وقفزة في خطاب الكراهية.

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وقد لا يكون هناك بديل واضح لتويتر، وهو نظام أساسي مؤثر بشكل فريد وسريع الحركة وثقيل النص وموجه للأخبار. لكن هناك ميزة يقدمها ماستودون، فعلى الرغم من تشابه المنصبة مع موقع تويتر، مع جدول زمني للتحديثات القصيرة مرتبة ترتيباً زمنياً وليس خوارزمياً. يتيح للمستخدمين الانضمام إلى عدد كبير من الخوادم المختلفة التي تديرها مجموعات وأفراد مختلفون، بدلاً من منصة مركزية واحدة تتحكم فيها شركة واحدة مثل تويتر أو إنستغرام أو فيسبوك.

وعلى عكس الشبكات الاجتماعية الكبيرة، فإن Mastodon مجاني للاستخدام وخالٍ من الإعلانات. تم تطويره بواسطة منظمة غير ربحية يديرها منشئ Mastodon يوجين روشكو، ويتم دعمه من خلال التمويل الجماعي أو ما يعرف بـ Crowed Funding.

وقال روشكو في مقابلة مع شبكة "CNN"، اطلعت عليها "العربية.نت"، إن ماستودون اكتسب 230 ألف مستخدم منذ 27 أكتوبر، عندما سيطر ماسك على تويتر. وقال إن لديها الآن 655 ألف مستخدم نشط كل شهر. فيما أفاد موقع تويتر في يوليو أن لديه ما يقرب من 238 مليون مستخدم نشط يمكن تحقيق الدخل منه يومياً.

وأضاف روشكو، الذي أنشأ ماستودون في الأصل كمشروع أكثر من كونه منتجاً استهلاكياً: "من الواضح أنه ليس كبيراً مثل تويتر، لكنه أكبر شبكة على الإطلاق".

من سينضم إلى ماستودون؟

تتضمن عمليات الاشتراك الجديدة لـ Mastodon بعض مستخدمي تويتر الذين لديهم عدد كبير من المتابعين، مثل الممثلة الكوميدية كاثي غريفين، التي انضمت في أوائل نوفمبر، والصحفية مولي جونغ فاست، التي انضمت في أواخر أكتوبر.

كما بدأت سارة ت.روبرتس، الأستاذة المساعدة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ومديرة هيئة التدريس في مركز UCLA للاستعلام النقدي عبر الإنترنت، في استخدام Mastodon بشكل جدي في 30 أكتوبر، بعد أن تولى ماسك موقع تويتر. وقالت إنها أنشأت حساباً آخر منذ سنوات، لكنها لم تدخله فعلياً حتى وقت قريب بسبب شعبية تويتر بين الناس في الأوساط الأكاديمية.

قالت روبرتس، التي عملت في تويتر كباحثة في فريق العمل في وقت سابق من هذا العام أثناء أخذ إجازة من جامعة كاليفورنيا، إنها كانت مصدر إلهام لبدء استخدام Mastodon بسبب مخاوف بشأن كيفية تغيير الإشراف على محتوى تويتر تحت سيطرة ماسك. إنها تشتبه في أن بعض الوافدين الجدد سئموا ببساطة من شركات التواصل الاجتماعي التي تلتقط الكثير من بيانات المستخدمين وتدفعها الإعلانات.

هل تشبه "ماستودون" تويتر؟

وأشارت إلى أن مستخدمي تويتر قد ينتقلون إلى Mastodon على وجه الخصوص لأن تجربة المستخدم الخاصة به تشبه إلى حد كبير تجربة تويتر. وستبدو الكثير من ميزات وتصميم Mastodon (خاصة في تطبيق iOS الخاص به) مألوفاً لمستخدمي تويتر الحاليين، على الرغم من اختلاف الإسهاب قليلاً؛ يمكنك متابعة الآخرين، وإنشاء مشاركات قصيرة (هناك 500 حرف كحد أقصى، ويمكنك تحميل الصور ومقاطع الفيديو)، وتفضيل أو إعادة نشر مشاركات المستخدمين الآخرين، وما إلى ذلك.

ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية، لا سيما في كيفية إعداد الشبكة. نظراً لاستضافة حسابات مستخدمي Mastodon على عدد كبير من الخوادم المختلفة، فإن تكاليف استضافة المستخدمين موزعة بين العديد من الأشخاص والمجموعات المختلفة. ولكن هذا يعني أيضاً أن المستخدمين منتشرون في كل مكان، ويمكن أن يكون من الصعب العثور على الأشخاص الذين تعرفهم.

وهذا يعني أن الشبكة بأكملها ليست تحت سيطرة أي شخص أو شركة واحدة، ولكنها تقدم أيضاً بعض التعقيدات الجديدة لتلك الأشياء الذين اعتدنا رؤيتها على تويتر.

على ماستودون، على سبيل المثال، يجب عليك الانضمام إلى خادم معين للتسجيل، وبعضها مفتوح لأي شخص، وبعضها يتطلب دعوة (يمكنك أيضاً تشغيل الخادم الخاص بك). كما هناك خادم تديره المنظمة غير الربحية وراء ماستودون والمعروف باسم Mastodon.social، لكنه لا يقبل المزيد من المستخدمين.

وعلى الرغم من أنه يمكنك متابعة أي مستخدم آخر من Mastodon، بغض النظر عن الخادم الذي قام بالتسجيل به، يمكنك فقط مشاهدة قوائم من يتابع أصدقاء ماستودون الخاص بك، أو من يتابعه أصدقاؤك في ماستودون، إذا كان المتابعون ينتمون إلى نفس الخادم الذي قمت بالتسجيل من خلاله.

وقالت روبرتس، لكن على عكس تويتر، حيث يمكنني التفاعل بسهولة مع جمهور كبير، فإن شبكة ماستودون الخاصة بي بها أقل من 100 متابع. "فجأة لم يكن لدي أي فكرة عما يجب أن أنشره - شعور لا يزعجني أبداً على تويتر، ربما لأن حجم تلك الشبكة يجعل أي منشور يبدو أقل أهمية". وأضافت "لقد تجاوزت الأمر بسرعة، وأدركت أن النطاق الأصغر لـ Mastodon يمكن أن يكون مهدئاً مقارنة بدفق التحفيز اللانهائي على تويتر".

ومع ذلك، لست مستعدة تماماً لإغلاق حسابي على تويتر؛ إذ إنه بالنسبة لي، يعد Mastodon نوعاً من نافذة الهروب من وسائل التواصل الاجتماعي في حال أصبح تويتر لا يطاق.

ولم تقرر روبرتس أيضاً بعد ما إذا كانت ستغلق حسابها على تويتر، لكنها فوجئت بمدى سرعة نمو متابعيها على Mastodon. في غضون أسبوع من التسجيل وتنبيه ما يقرب من 23000 متابع على تويتر، جمعت أكثر من 1000 متابع من Mastodon.