شركة "لوسيد" تلجأ للقضاء في ولاية تكساس بسبب عدم بيع سياراتها بشكل مباشر

رفعت شركة لوسيد للسيارات الكهربائية دعوى قضائية فيدرالية في تكساس متهمةً قواعد الولاية بشأن وكلاء السيارات بـ "الحمائية الاقتصادية" التي أضرت بقدرة الشركة على بيع سياراتها الكهربائية.

في دعوى مرفوعة في أوستن، قالت "لوسيد" إن الولاية تتصرف بشكل مضاد للمنافسة، حيث تجبر الشركات على بيع منتجاتها من خلال الوكلاء المعتمدين.

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تؤكد الشركة التي يقع مقرها في نيوارك بولاية كاليفورنيا، والتي تقوم بتسويق سياراتها عبر الإنترنت ومن خلال شبكة من صالات العرض المملوكة لها، أن مبيعاتها المباشرة وخدمة ما بعد البيع الداخلية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا لدرجة أن استخدام تاجر مستقل لن يكون اقتصاديًا وسيضر الأعمال.

ووفقًا لبيان المدعي، "ستكون حلقة التواصل المباشر والسريعة تلك، والفوائد التي تجلبها لعملاء لوسيد، مستحيلة مع وجود تجار طرف ثالث متداخل بين الشركة والمستهلكين".

لم يرد أحد على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق في "لوسيد".

وتأتي هذه القضية في الوقت الذي تكافح فيه Lucid لتطوير أعمالها من خلال بيع سيارة Air Sedan ذات المكونات الإضافية المتطورة، والتي تباع حاليًا بأكثر من 100000 دولار. خفضت الشركة أهداف الإنتاج مرتين هذا العام، وقد تلقت أكثر من 37000 حجز لسيارة "السيدان" في الربع الثاني وقدمت 1398 سيارة فقط في الربع الثالث.

تختبر "لوسيد" استراتيجية قانونية مماثلة لاستراتيجية تمت تجربتها بنجاح إلى حد كبير بواسطة شركة "تسلا" في ميشيغان، فبعد أكثر من ثلاث سنوات من التقاضي تم تعديل القرار ويمكن للمستهلكين في الولاية الآن شراء سيارات "تسلا" وصيانتها هناك.

وتواجه شركة "تسلا"، ومقرها أوستن بولاية تكساس، تحديات مماثلة في ولايتها الأصلية، لأنها ستصبح غير قادرة على البيع مباشرة في تكساس.