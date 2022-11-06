لأول مرة.. "بيتكوين" أكثر استقراراً من مؤشري "ناسداك" و"أس أند بي 500"

أظهر تقرير جديد أن العملة المشفرة "بيتكوين" أصبحت ولأول مرة أقل تقلباً وأكثر استقراراً من مؤشري "ناسداك" و"أس أند بي 500" الأميركيين في نيويورك، وهو ما يدل على حجم التقلبات والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية الكبرى بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وغير المسبوقة.

وقال موقع "كوين تلغراف" المتخصص برصد الأخبار المتعلقة بالعملات المشفرة في تقرير اطلعت عليه "العربية نت" إن مؤشر الدولار الأميركي أصبح يرتفع وينخفض بنسب تصل الى 2% في اليوم الواحد، كما أن مؤشرات الأسهم الأميركية ترتفع وتنخفض وتتقلب ضمن مستويات مرتفعة، وهو ما جعل "بيتكوين" مؤخراً أكثر استقراراً منها لأول مرة.

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وأظهرت أحدث البيانات أن بيتكوين ارتفعت أمام الدولار الأميركي لتصل إلى أعلى مستوياتها عند 21 ألفاً و473 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها في نحو سبعة أسابيع.

واستفادت العملة المشفرة من أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية، بينما عانى الدولار على العكس من ذلك، حيث خسر مؤشر الدولار الأميركي 2% في يوم واحد للمرة الأولى منذ سنوات، مما ساعد على تغذية ارتفاع مخاطر الأصول.

وتميزت "بيتكوين" خلال الفترة الأخيرة بقلة التقلبات ونطاق التداول الضيق، مما ساعدها على التغلب على أصول بما فيها الأسهم للمرة الأولى على الإطلاق.

وقال تايلر وينكليفوس، المؤسس المشارك لمنصة التداول (Gemini)، إنه يعتقد بأن أسواق العملات المشفرة ستستمر في العمل كمؤشر رئيسي لمسار السوق هذا العام، كما في عام 2021، بحسب ما نقلت "كوين تلغراف".

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وقال المحلل الاقتصادي ديفيد بويل في تقرير صادر عن شركة (ARK) إن "التقلب النسبي في سعر بيتكوين لم ينخفض فقط أمام الأسهم، ولكن أيضاً أمام أزواج العملات الرئيسية. حيث مع زيادة عدم اليقين الكلي وقوة الدولار الأميركي تأثرت أزواج العملات الأجنبية سلباً بينما كانت عملة البيتكوين مستقرة نسبياً".

وأضاف إن "تقلب عملة بيتكوين لمدة 30 يوماً يعادل تقريباً تقلب الجنيه الاسترليني واليورو وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2016. وعلى الرغم من أن تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يستمر في التقلب فإن قوة البيتكوين بالنسبة للعملات الأجنبية تعد علامة مشجعة".