مليار دولار ميزانية أميركا لطباعة النقود هذا العام.. الدولار الواحد يكلف 7.5 سنتات

تطورت عملية طباعة النقود تاريخيا مع نمو الاقتصاد العالمي، ولا بد أن يكون هناك تكلفة اقتصادية لطباعة العملة، وأيضا هناك عوائد تستفيد منها البنوك المركزية.

ومن المتوقع أن تنمو سوق صك العملة أو طباعة الأموال 4% سنوياً لتصل إلى 15.65 مليار دولار في 2025.

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وأدت عوامل مثل ارتفاع عدد آلات سحب النقود الـ ATMs وارتفاع عدد السكان، والحُزم التحفيزية التي تم منحها للأفراد وقت كورونا إلى ارتفاع الطلب على طباعة النقد أو الكاش ما يبقي الكاش ملكاً أو (cash is king).

وعلى الرغم من تزايد اعتماد الأفراد على وسائل الدفع الإلكتروني، فإن 6 من كل 10 معاملات الدفع تتم نقدا.

وقال عضو مجلس إدارة في المركزي الألمان جوناس بيرمان، في تصريحات للعربية، إن الأموال النقدية الورقية والمعدنية تتزايد في جميع أنحاء أوروبا.

وأضاف بيرمان أنه لم يكن هناك مثل هذه الكميات الكبيرة من النقد المتداول سابقا، والذي يصل حاليا إلى 1.6 تريليون يورو.

وتابع: "البنك المركزي الألماني استهلك أكثر من 880 مليار يورو من النقد بأعلى مستويات تاريخية متداولة للنقد".

من جانبه، قال مدير التسويق في شركة Crane Currency عبدالله نايلي، إن هناك ارتفاع في أحجام النقد المتداول رغم تعظيم دور المدفوعات الرقمية، مشيرا إلى زيادة بنسبة 5% في طباعة النقد.

وأوضح نايلي في مقابلة مع "العربية"، أن الثقة في الكاش تأتي من مخاوف حدوث حرب، أو حدوث أزمة أو تعطل كبير في الكهرباء.

ويتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الطلب المحتمل على العملة الجديدة، ويضع طلبًا مع مكتب النقش والطباعة التابع لوزارة الخزانة، والذي يطبع العملة الأميركية ويتقاضى رسومًا مقابل تكلفة الإنتاج.

الجدير ذكره أنه تمت طباعة 13 تريليون دولار في أميركا العام الماضي، وتقدر الميزانية التشغيلية للعملة الأميركية التي ستطبع هذا العام تقدر 1.060 مليار دولار.

كما أن هناك الكثير من الخيارات أمام البنوك المركزية لاختيار المواد التي تتكون منها العملة والتقنيات الأمنية والتصاميم، وتعد العملات من البوليمر أو البلاستك هي الأغلى ولكنها الأطول عمراً.

وتكلف طباعة الدولار الواحد 7.5 سنتات، بينما تكلف طباعة الورقة من فئة 10 دولارات حوالي12.4 سنتا، والورقة من فئة 100 دولار تكلف 17سنتا.

ويعد الفرق بين القيمة الإسمية والتكلفة يعتبر أرباحاً تعود إلى البنك المركزي.

أما بالنسبة للعملات المعدنية، يتم تحديد الإنتاج السنوي بواسطة دار سك العملة الأميركية استنادا إلى الطلب الشهري من البنوك وبحسب توقعات سنوية للطلب.

وتشتري البنوك العملات المعدنية بالقيمة الاسمية من دار صك العملة.