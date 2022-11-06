"Jefferies" للعربية: تغير موقف الفيدرالي بشأن الفائدة مرهون بتباطؤ الاقتصاد

قالت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International، علياء مبيض في مقابلة مع "العربية"، إن الفيدرالي الأميركي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

وتوقعت علياء مبيض، أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في سياسة رفع الفائدة في فبراير 2023 بواقع 50 نقطة أساس.

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وأشارت إلى أن تغير موقف الاحتياطي الفيدرالي مرهون بتباطؤ الاقتصاد وهو ما يرجع إلى استمراره في سياسته لرفع الفائدة حتي في اجتماع مارس 2023.

كان الفيدرالي الأميركي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75-4.0%، كما كان متوقعاً، وقال رئيس البنك جيروم باول إن المعركة ضد التضخم ستتطلب زيادة تكاليف الاقتراض.

وقضت تصريحات باول على أي آمال في تحول المركزي الأميركي قريباً إلى سياسة أقل تشدداً.

وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، من أي توقع بأن يتوقف البنك قريبا عن رفع أسعار الفائدة، وقال: "من السابق لأوانه للغاية التفكير في التوقف" بشأن جهود رفع سعر الفائدة الاتحادية المستهدف.

لكن رئيس الفيدرالي الأميركي أشار إلى أن "المركزي" قد يقلص حجم زيادات أسعار الفائدة في اجتماع السياسة بنهاية العام.

وقال إنه في ما يتعلق بالانتقال إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة من 75 نقطة أساس "سيأتي هذا الوقت، وقد يحين هذا الوقت في اجتماع ديسمبر على أقرب تقدير".

غير أن باول أضاف أنه "لم يتم اتخاذ قرار بعد" بشأن الإجراء الذي يجب انتهاجه في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الشهر المقبل.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي، ألمح إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.