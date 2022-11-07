العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم.. "أبل" في الصدارة

حافظت شركة أبل على مكانتها في قائمة الشركات الأكثر قيمة في العالم، برأسمال سوقي يبلغ 2.2 تريليون دولار، وبلغت قيمة علامتها التجارية 482.2 مليار دولار وفقًا لشركة الاستشارات الدولية "إنتربراند".

تلت شركة "أبل" في المراكز الخمسة الأولى مايكروسوفت (278.3 مليار دولار) وأمازون (275 مليار دولار) وغوغل (252 مليار دولار) وسامسونغ (88 مليار دولار).

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كانت شركة تويوتا لتصنيع السيارات هي الاسم الأكثر قيمة غير المتمحور حول التكنولوجيا، حيث قيمت Interbrand علامتها التجارية وحدها بمبلغ 60 مليار دولار، كوكاكولا (58 مليار دولار) ، مرسيدس بنز (56 مليار دولار) ، ديزني (50 مليار دولار) ونايكي (50 مليار دولار)، بحسب تقرير نشره موقع "arabianbusiness" واطلعت عليه "العربية نت".

وقال جونزالو بروجو، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "إنتربراند": "هذه العلامات التجارية العشر الكبرى تتحدى القواعد. إنهم يبنون علاقات قوية بشكل استثنائي مع عملائهم، مما يسمح لهم بتوسيع حقوق ملكية علامتهم التجارية إلى ما وراء المنتجات أو القطاعات أو الأمور التقليدية. إنهم يبرزون من حيث القيادة والإمكانات والتغيير - ومن كل هذا تأتي القيمة".

وكان 2022 عامًا جيدًا لمايكروسوفت حيث شهدت ارتفاعًا في قيمة العلامة التجارية بنسبة 32%، مما جعلها تتفوق على أمازون في المرتبة الثانية. من ناحية أخرى شهدت فيسبوك انخفاضًا بنسبة 5% في قيمة العلامة التجارية.