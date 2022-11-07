بعضها لم يظهر من 4 ملايين سنة.. تغيرات مناخية أثارت ذعر العلماء!

في الوقت الذي كشف فيه العلماء عن العواقب الوخيمة المحتملة لظاهرة الاحتباس الحراري الجديدة حينها في ثمانينيات القرن الماضي، بدوا يائسين للاحتفاظ بمصداقيتهم، إذ أن تسلسل انهيار الكوكب بدا بعيداً، وحتى الصحافة كانت تتناول الموضوع من الخارج وعلى استحياء، حتى لا يتسبب الموضوع في فقدان السمعة عن طريق إثارة الذعر.

الآن يعترف المزيد والمزيد من العلماء الآن علناً بأنهم خائفون من التقلبات المناخية الأخيرة، مثل الفيضانات في باكستان وغرب إفريقيا، والجفاف وموجات الحر في أوروبا وشرق إفريقيا، وذوبان الجليد المتفشي في القطبين.

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هذا ليس بسبب عدم توقع زيادة في تطرف التغيرات المناخية، ولكن فجائية وشراسة الأحداث الأخيرة هي التي تثير قلق الباحثين، بالإضافة إلى التهديد غير الواضح المتمثل في نقاط التحول - والتي من خلالها ستصبح الغازات الدفيئة غير قابلة للإيقاف.

وتوقعت نماذج الكمبيوتر المناخية عادةً ارتفاعاً ثابتاً إلى حد ما، ولكن سلس في درجات الحرارة. لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن المناخ قد تلاشى.

وللتأكيد على هذه المخاوف، فقد أنتجت بلدة ليتون الكندية، على سبيل المثال، "قبة" من الحرارة المحتبسة أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى 49.6 درجة مئوية. كما اندلعت حرائق الغابات ودمرت المدينة. وجاء رد فعل أحد الأعضاء البارزين في الجمعية الملكية، البروفيسور السير بريان هوسكينز، على الخبر بعدم التصديق في البداية. قبل أن تتحول نظرة التعجب إلى خوف شديد، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغارديان"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كانت درجة الحرارة المرتفعة بحد ذاتها صادمة بما فيه الكفاية، لكن بشكل مثير للدهشة أنها تجاوزت الرقم القياسي السابق بخمس درجات، عندما كانت الأرقام القياسية تُهزم عادةً بأعشار قليلة من الدرجة.

وفي يوليو من هذا العام، شهدت المملكة المتحدة لأول مرة ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية. وقبل عامين، قال الباحثون إن فرص حدوث ذلك في هذا العقد كانت 1%. وكشفت البيانات لذلك اليوم عن درجة حرارة عالية غير عادية حقاً في برامهام، يوركشاير، محطمة الرقم القياسي السابق بمقدار 6.5 درجة مئوية.

من جانبها، قالت البروفيسور هانا كلوك، من جامعة ريدينغ: "هذا النوع من الأشياء مخيف حقاً. إنها مجرد إحصائية واحدة من بين سيل من الظواهر الجوية المتطرفة التي كانت تُعرف باسم "الكوارث الطبيعية".

لكن التهديد بالتغيير طويل الأمد الذي لا يمكن وقفه هو ما يقلق مديرة المسح البريطاني في القطب الجنوبي، البروفيسور دام جين فرانسيس، إذ شهدت درجات حرارة في القطب الجنوبي ارتفاع 40 درجة مئوية فوق المعدل الموسمي، و30 درجة مئوية أعلى في القطب الشمالي.

وكانت فرانسيس أكثر انزعاجاً من تقرير حديث يحذر من أنه إذا تم تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، والتي اعتبرها معظم العلماء أمراً حتمياً تقريباً، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور نقاط تحول مناخية متعددة - مفاجئة ولا رجعة فيها وذات تأثيرات خطيرة.

وأكدت على مخاوفها بشأن التربة الصقيعية، والغطاء الجليدي في غرينلاند، والجليد البحري في القطب الشمالي، ونهر ثويتس الجليدي والغطاء الجليدي الغربي في أنتاركتيكا.

وقالت: "ستؤثر هذه التأثيرات المتعددة على الكوكب بأسره، وكذلك على السكان المحليين". بصفتها عالمة جيولوجية وليست مُعَدِّلة للمناخ، فإنها تنظر إلى الوراء في الوقت المناسب بحثاً عن أدلة حول الأرض كما هي حالياً، بمستوى ثاني أكسيد الكربون المتضخم، والذي بلغ ذروته عند حوالي 420 جزءاً في المليون في مايو.

كانت آخر مرة شهد فيها الكوكب 400 جزء في المليون من ثاني أكسيد الكربون قبل 3 إلى 4 ملايين سنة خلال العصر البليوسيني عندما كان مستوى سطح البحر العالمي أعلى من 10 إلى 20 متراً ودرجات حرارة أعلى بمقدار 2-3 درجات مئوية. وحدثت هذه التغييرات على مدى ملايين السنين. الآن يبدو أننا نفرض هذه التغييرات على كوكبنا في فترات زمنية أقصر بكثير".

تتجلى الأزمة بالنسبة لمعظم الناس في الظواهر المناخية المتطرفة. عانت أميركا الشمالية وأوروبا من جروح مناخية خاصة بها مع سجلات درجات الحرارة الحارقة وحرائق الغابات.

في ولاية كاليفورنيا، فشل هطول الأمطار القياسي في إخماد الآثار الجافة لسنوات الجفاف. توسلت فلوريدا، التي صوت زعماؤها الجمهوريون ضد سياسات تغير المناخ، إلى واشنطن للحصول على المال بعد أن اجتاح إعصار إيان الولاية.

وكانت هناك خسائر فادحة في الأرواح من جراء الفيضانات في نيجيريا، وجلب الصيف في أوروبا حرارة لا هوادة فيها. وأغلقت الطرق السريعة في فرنسا مع اندلاع حرائق الغابات. كما اجتاحت حرائق الغابات إسبانيا والبرتغال واليونان. فيما يمكن أن يفقد شمال إيطاليا ما يصل إلى نصف إنتاجه الزراعي بسبب الجفاف الذي جفف أجزاء من أطول نهر في البلاد، نهر بو.

وكل هذا فقط مع 1.1 درجة مئوية أو 1.2 درجة مئوية من الاحترار. وما لم يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الجذرية، فإننا نتجه نحو الاحترار بين درجتين مئويتين و3 درجات مئوية. إذ يحث العلماء السياسيين على عدم اكتشاف شعور الاحترار العالمي بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

العلماء محبطون أيضاً بسبب محدودية معرفتهم. قال البروفيسور ريتشارد آلان، المؤلف الرئيسي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC): "تغير المناخ سوف يزداد سوءاً. سيكون الارتفاع العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية أسوأ بكثير مما هو عليه الآن. ولكن عندما تنزل إلى المقاييس المحلية، فإننا نتطرف أكثر مما لا تستطيع النماذج التقاطه. ويشمل ذلك حالات الجفاف والفيضانات على المستوى المحلي. هذه الأحداث يصعب تصورها".

لذا العلماء في مأزق. إنهم على يقين من أن الأمور ستزداد سوءاً. إنهم لا يعرفون بالضبط متى وكم. إنهم يعلمون أنهم إذا بدا أنهم يخوضون حملة، فقد يفقد ذلك مصداقيتهم. لكن أعداداً متزايدة منهم قلقة للغاية لدرجة أنهم يحاولون ضرب ملاحظات مختلفة لصدمة السياسيين والجمهور.

وقال البروفيسور بيرس فورستر، المؤلف الرئيسي السابق للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، من جامعة ليدز: "لقد حاولت تغيير الطريقة التي أتواصل بها لجعلها أكثر شخصية وعاطفية. التأثيرات الشديدة سيئة الآن وستزداد سوءاً. ولكن بعد ذلك يجب أن تمنح الناس الأمل وأنفسنا كما يأمل العلماء. يمكننا إبطاء معدل الاحترار على الفور إذا تحركنا الآن ".