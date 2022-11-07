فائض تجارة الصين مع أميركا 34.19 مليار دولار في أكتوبر

تراجعت صادرات الصين بنسبة 0.3% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، مخالفة لتوقعات رويترز بزيادة 4.3%.

ويمثل التراجع مقوماً بالدولار الأميركي الشهر الماضي انخفاضاً حاداً من زيادة بنسبة 5.7% على أساس سنوي في سبتمبر، وأول انخفاض على أساس سنوي منذ مايو 2020، وفقاً لبيانات رفينيتيف أيكون.

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تراجعت الواردات في أكتوبر بنسبة 0.7% بالدولار الأميركي، مخالفة أيضاً التوقعات بنمو طفيف بنسبة 0.1% وهبوطاً من زيادة 0.3% في سبتمبر.

كانت تجارة الصين مع الدول والمناطق متاحة فقط باليوان على أساس عام حتى تاريخه حتى صباح يوم الاثنين. وأظهرت البيانات أن الولايات المتحدة ظلت الشريك التجاري الأكبر للصين على أساس دولة واحدة.

خلصت حسابات أجرتها رويترز اعتمادا على بيانات الجمارك الصينية اليوم الاثنين إلى أن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 34.19 مليار دولار في أكتوبر، انخفاضا من 36.07 مليار دولار في سبتمبر، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

خلال العام حتى أكتوبر، تباطأت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة إلى 8.4%، بانخفاض من 10.1% المسجلة في سبتمبر. نمت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 1.7% اعتباراً من أكتوبر، أسرع من وتيرة الشهر السابق بنسبة 1.3%.

بالإضافة إلى ضوابط كوفيد المستمرة، شهد الشهر الماضي مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي يستمر مرتين كل عقد والذي عزز فيه الرئيس شي جين بينغ سلطته.

وفي الأسبوع الماضي، خفض باركليز توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين العام المقبل على خلفية توقعات بأن انخفاض الطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 2% على الأقل في صادرات الصين.

فيما زادت احتمالات حدوث تراجع اقتصادي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية. أعلنت العديد من شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مؤخراً عن تسريح العمال وإجراءات أخرى لخفض التكاليف.

وعززت الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي العملة الأميركية مقابل العملات الأخرى. وانخفض اليوان بنسبة 3% تقريباً مقابل الدولار الأميركي في أكتوبر، وفقاً لرفينيتيف أيكون.

وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الاثنين ارتفاع الصادرات باليوان بنسبة 7% والواردات 6.8%.