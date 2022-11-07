تويتر ترجئ تغييرات علامة التحقق لما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية

أرجأ موقع تويتر إدخال تغييرات على عملية التحقق وخدمة الاشتراك في "تويتر بلو" Twitter Blue إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبدأت شركة التواصل الاجتماعي في طرح تحديثات على نظامها الأساسي لبعض المستخدمين يوم أمس الأول السبت استعداداً للإطلاق.

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وأكدت التغييرات الموضحة في App Store أن المستخدمين سيكونون قادرين على شراء Twitter Blue والحصول على علامة التحقق الزرقاء مقابل 7.99 دولار شهرياً.

يأتي ذلك، بعدما طرح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عقب استحواذه على تويتر في 28 أكتوبر، سلسلة من الأفكار لعملية جديدة للتحقق من مستخدمي تويتر.

وفي سلسلة تغريدات سابقة، انتقد ماسك النظام الحالي وقال إنه يخطط لمنح "السلطة للناس" من خلال تقديم إمكانية إثبات التحقق لأي شخص على المنصة عبر ما يعرف بـ Twitter Blue مقابل 8 دولارات شهرياً.