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ميتا ، فيسبوك (شترستوك)
ميتا (شترستوك)
فيسبوك

عملاق التواصل الاجتماعي يبدأ أكبر حملة تسريح للموظفين هذا الأسبوع

سهم "ميتا" تراجع 73% منذ بداية العام.. الأسوأ ضمن مؤشر "S&P 500"

دبي - العربية.نت
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تخطط شركة Meta Platforms Inc "ميتا" لبدء عمليات تسريح موظفين ستؤثر على الآلاف من العمال اعتباراً من هذا الأسبوع، حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الصحيفة إن الاستغناء عن الوظائف قد يأتي يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن الشركة طلبت بالفعل من الموظفين إلغاء السفر غير الضروري من هذا الأسبوع.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، حدد في سبتمبر الماضي، خططاً لإعادة تنظيم الفرق وتقليل عدد الموظفين لأول مرة، بعد تباطؤ حاد في النمو في الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام".

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وقال زوكربيرغ حينها إن "ميتا" ستكون على الأرجح أصغر في عام 2023 مما كانت عليه هذا العام.

وأفاد تقرير "وول ستريت جورنال"، بأنه من المتوقع أن تؤثر عمليات التسريح على آلاف الموظفين، وستمثل هذه الخطوة أول تخفيض كبير في عدد الموظفين في تاريخ "ميتا".

وفي نهاية سبتمبر، ذكرت الشركة أن لديها أكثر من 87 ألف موظف.

وتراجعت أسهم "ميتا" بنسبة 73% هذا العام، لتهبط إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل 2016.

وأصبح عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الآن هو الأسوأ أداءً في مؤشر "S&P 500" خلال عام 2022.

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