توقعات بارتفاع متوسط سعر سلة خامات "أوبك" إلى 104.2 دولار للبرميل في 2022

كشف تقرير حديث عن تراجع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات "أوبك" خلال سبتمبر الماضي، إلى 95.5 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجع تبلغ نحو 6.3% مقارنة بأغسطس السابق.

فيما رجح التقرير الشهري الذي يتضمن التطورات البترولية لمنظمة "أوبك"، ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2022 إلى 104.2 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 49.1% مقارنة بعام 2021.

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وأوضح التقرير أن متوسط أسعار سلة خامات "أوبك"، انخفض خلال أغسطس الماضي بنسبة 6.1% بما يعادل نحو 6.6 دولار للبرميل مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 101.9 دولار للبرميل.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تزايد عمليات البيع في أسواق العقود الآجلة والتي تسببت في حدوث تقلبات مرتفعة، إلى جانب تراجع الاهتمام بشراء النفط الخام في السوق الفورية، بما في ذلك من مصافي تكرير النفط في أوروبا والصين، قبل بدء موسم الصيانة المتوقع أن يبلغ ذروته خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022.

وتراجعت أسعار النفط أمس عند تسوية تعاملات الاثنين، مع هبوط التوقعات بشأن تعافي الطلب الصيني على الخام بفعل سياسة "صفر كوفيد".

ووفق وكالة "رويترز"، أكد مسؤولو وزارة الصحة في الصين خلال مؤتمر صحافي، التزامهم باتباع نهج صارم لاحتواء فيروس "كورونا"، مما أحبط الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

لكن القلق حيال ضعف الإمدادات في سوق النفط العالمي وهبوط الدولار الأميركي مقابل سلة العملات العالمية، تسببا في كبح جماح هبوط أسعار النفط في التعاملات الأخيرة.

وكشفت بيانات رسمية حديثة، انكماش صادرات الصين بشكل مفاجئ لأول مرة منذ مايو 2020، في حين صعدت الواردات من النفط لأعلى مستوى في 5 أشهر.