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أكبر طائرة
طائرة الحلم قبل تدميرها
طيران

خطط لإعادة بناء أكبر طائرة في العالم.. دمرت في أوكرانيا

تم تدمير أنتونوف 225 من قبل القوات الروسية في الحرب على أوكرانيا

دبي - العربية.نت
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يتم وضع خطط لإعادة بناء أكبر طائرة في العالم دمرتها القوات الروسية لأول مرة في الأيام الأولى من غزوها أوكرانيا - على الرغم من أن الشركة المصنعة لها تقول إن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال.

بدأت أعمال تصميم طائرة شحن ثانية من طراز أنتونوف An-225، والمعروفة أيضاً باسم "Mriya" أو "الحلم" باللغة الأوكرانية - وفقاً لبيان نشر على فيسبوك يوم الإثنين من قبل شركة أنتونوف المملوكة للدولة، والذي قال إن التفاصيل الدقيقة سيتم الكشف عنها فقط بمجرد انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ولا تزال العقبات أمام إعادة بناء الطائرة العملاقة، التي دمرت في فبراير أثناء إجراء إصلاحات في مطار بالقرب من كييف، كبيرة.

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وتقدر أنتونوف أن إعادة بناء الطائرة العملاقة، التي يبلغ طول جناحيها 88 متراً (290 قدماً)، ستكلف "على الأقل" 500 مليون يورو (500 مليون دولار)، وأكدت أن التكلفة يمكن أن تزيد أكثر.

ولم يتضح على الفور كيف سيتم الحصول على التمويل لمثل هذا الجهد، مع تعرض الاقتصاد الأوكراني لضغوط كبيرة بسبب الهجوم الروسي، وقيود إمدادات الطاقة في المكان بسبب الهجمات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة. قالت شركة Ukroboronprom التي تديرها الدولة، الشركة الأم لشركة أنتونوف، في البداية بعد تدمير الطائرة إن ترميمها سيستغرق أكثر من 5 سنوات ويتكلف أكثر من 3 مليارات دولار.

وقالت أنتونوف إن حوالي 30% من مكونات الطائرة الأصلية يمكن استخدامها في بناء نسخة جديدة بعد تقييم الخبراء. وقالت إنها كانت ترد على ما وصفته بالتقارير "غير الدقيقة" الصادرة عن صحيفة بيلد الألمانية ووسائل الإعلام الأوكرانية بأن العمل على الطائرة قد بدأ بالفعل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

حلقت الطائرة النفاثة ذات الستة محركات لأول مرة في ديسمبر 1988. واستخدمت لنقل لقاحات كوفيد-19 حول العالم أثناء الوباء.

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