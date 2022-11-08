رئيس وزراء بريطانيا للعربية: حرب أوكرانيا تجعل الانتقال للطاقة النظيفة حتمياً

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الحرب الروسية - الأوكرانية تجعل الانتقال للطاقة النظيفة أمرا حتميا، لأنه لا رخاء دائما دون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" على هامش قمة المناخ COP 27، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، أن المملكة المتحدة تتطلع للتعاون الاقتصادي مع دول الخليج وتطوير العلاقات التجارية، وأتطلع إلى تحقيق التقدم في اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

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وتابع: "نحن محظوظون بعلاقاتنا المهمة والتاريخية مع أصدقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن بحاجة إلى الانتقال من علاقة مبنية على الدفاع والأمن إلى تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية".