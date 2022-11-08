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وزير السياحة الأردني للعربية: نتوقع تجاوز إيرادات القطاع مستويات ما قبل كورونا
على الرغم من أن أعداد السياح ما زالت أقل من مستويات ما قبل الجائحة
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توقع نايف الفايز وزير السياحة الأردني في لقاء مع العربية على هامش سوق السفر العالمي في لندن، أن تتجاوز إيرادات قطاع السياحة في بلاده هذا العام مستويات عام 2019 على الرغم من أن أعداد السياح ما زالت أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
كان البنك المركزي الأردني، أعلن ارتفاع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 161.6% في أول ثمانية أشهر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من 2021.
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ونقل التلفزيون الأردني عن البنك المركزي أن الدخل السياحي بلغ نحو 2.584 مليار دينار (3.6 مليار دولار).
وأضاف البنك أن إنفاق الأردنيين على السياحة خارج المملكة خلال نفس الفترة وصل إلى 712.2 مليون دينار، بارتفاع نسبته 89.4% على أساس سنوي، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
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