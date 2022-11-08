"بيئة" الإماراتية للعربية: 500 مليون جنيه قيمة عقودنا لإدارة النفايات في مصر

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "بيئة" الإماراتية فهد شهيل في مقابلة مع "العربية"، إن المجموعة فازت بعقدين لإدارة النفايات في مصر بقيمة إجمالية 500 مليون جنيه.

وأوضح أن العقدين لإدارة منظومة النفايات في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة شرم الشيخ لمدة 10 سنوات.

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وأضاف أن السعودية ومصر تمثلان أكبر سوقين للشركة خارج دولة الإمارات.

وقال: "المجموعة فازت بعقد إدارة منظومة النظافة في المدينة المنورة. نتطلع للدخول في قطاعات جديدة مثل إعادة التدوير والطاقة النظيفة".

وأشار إلى أن مجموعة "بيئة" الإماراتية تعمل على تطوير مشروع يُعد الأول من نوعه في مجال توليد الهيدروجين من النفايات.