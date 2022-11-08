"رينو" الفرنسية تتحالف مع "غوغل" لتطوير سيارات ذكية

دخلت شركة "رينو" الفرنسية في شراكة مع عملاق التكنولوجيا الأميركي "غوغل" من أجل تطوير سيارات ذكية ومبرمجة سلفاً، وذلك بعد أيام من إعلان الشركة الفرنسية أنها تعتزم تخصيص 10 مليارات دولار من أجل الدخول بقوة في عالم صناعة السيارات الكهربائية.

وقال تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت" إن "رينو" و"غوغل" تعتزمان تطوير مركبة ذكية، وسيشهد الاتفاق، الذي يوسع التعاون السابق بين الشركتين، التزام شركة "رينو" بصنع ما تسميه سيارة "محددة بالبرمجيات" باستخدام تقنية ستوفرها شركة "غوغل" الأميركية.

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وقال التقرير إنه "باستخدام الذكاء الاصطناعي تخطط الشركتان لإنشاء توأم رقمي لسيارة جديدة، ويهدف التوأم الرقمي إلى تكرار الأشياء المادية في بيئة افتراضية بحيث يمكن اختبارها ومراقبتها قبل أن تظهر في العالم الحقيقي".

وقالت الشركتان إن الصفقة ستساعد "رينو" على تطوير تطبيقات جديدة على متن المركبة وخارجها، وستستخدم "رينو" تحليلات البيانات لاكتشاف أي أعطال في كيفية عمل السيارة وحلها، وتخصيص تجربة المستخدمين للتكيف مع الوجهات المستخدمة كثيراً، مثل محطات شحن السيارات الكهربائية.

وقال لوكا دي ميو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "رينو": "يزداد تعقيد الهندسة الإلكترونية للسيارات بشكل كبير، مدفوعاً بتطور الوظائف والخدمات التي يتوقعها العملاء".

وأضاف: "نظراً لتزويده بمنصة مشتركة لتكنولوجيا المعلومات وتحديثات مستمرة عبر الهواء والوصول المبسط إلى بيانات السيارة، فإن تقنية (SDV) التي يتم تطويرها بالشراكة مع غوغل ستحول مركباتنا للمساعدة في تلبية احتياجات العملاء في المستقبل".

ودخلت رينو في شراكة مع "غوغل" لأول مرة في عام 2018 لدمج نظام التشغيل "أندرويد" الخاص بعملاق التكنولوجيا في شاشات الوسائط داخل السيارة.

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر في الشركة قولها إنها تعتزم تأسيس "كيان مستقل" لهذه الغاية، وإنها تقوم بالإعداد حالياً لذلك وتنوي تنظيم طرح عام أولي محتمل (IPO) في بورصة باريس في وقت ما من العام المقبل، لجمع هذا المبلغ وتأسيس الشركة التي ستتخصص في إنتاج السيارات الكهربائية.

وبحسب المعلومات التي نشرتها "بلومبرغ" فان الشركة الشقيقة التي تعتزم "رينو" إطلاقها لإنتاج السيارات الكهربائية ستحمل اسم (Ampere).

وتقول المصادر في "رينو" إن هذه التحركات تأتي في إطار الإصلاحات التي سيقدمها الرئيس التنفيذي لوكا دي ميو للمستثمرين الأسبوع المقبل.