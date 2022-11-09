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سيارة لوسيد (رويترز)
سيارة لوسيد. (رويترز)
سيارات كهربائية

أسهم "لوسيد" تتراجع 10% بعد نتائج أعمال دون التوقعات

الشركة تخطط لبيع أسهم بأكثر من 1.5 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسهم شركة "لوسيد غروب"، في نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، بعد أن كشفت الشركة عن مبيعات الربع الثالث والأرباح التي جاءت دون التوقعات، مع انخفاض حجوزات السيارات الكهربائية الفاخرة التي تنتجها الشركة.

وبلغت خسارة شركة صناعة السيارات 40 سنتاً للسهم، وفقاً لبيان صدر يوم الثلاثاء، وهي أكبر من متوسط تقديرات المحللين لخسارة قدرها 31 سنتاً.

في حين بلغت الإيرادات 195.5 مليون دولار، أقل من متوسط توقعات المحللين في استطلاع لوكالة "بلومبرغ" عند توقع 204 ملايين دولار، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وانخفضت أسهم شركة السيارات الكهربائية الفاخرة بنسبة 10.1% بعد نهاية التعاملات الممتدة. وكانت أسهم "لوسيد" خسرت 65% من قيمتها هذا العام حتى إغلاق يوم الثلاثاء.

وأثرت عقبات سلسلة التوريد والمشاكل اللوجستية منذ بداية العام على أعمال "لوسيد"، مما دفع الشركة الناشئة إلى مراجعة هدفها الإنتاجي مرتين.

وأعادت "لوسيد" التأكيد على الهدف المخفض يوم الثلاثاء، قائلة إنه لا يزال يتوقع أن تكون قادرة على تصنيع 6000 إلى 7000 مركبة بحلول نهاية العام.

وانخفضت حجوزات طراز (Air سيدان) من 37000 في الربع الثاني إلى 34000.

وأعلنت الشركة أنها ستبدأ في تلقي الطلبات المسبقة على سيارات الدفع الرباعي المتأخرة في عام 2023.

وقالت "لوسيد" يوم الثلاثاء، إنها أبرمت صفقة لبيع ما يصل إلى 600 مليون دولار من الأسهم من خلال بنك أوف نيويورك، وباركليز كابيتال، وسيتي غروب غلوبال ماركتس، وما يصل إلى 915 مليون دولار من الأسهم لشركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والذي يمتلك بالفعل غالبية أسهم "لوسيد".

وحددت الشركة في بيان، أن صندوق "آيار" التابع لصندوق الاستثمارات العامة سيمكنه شراء أسهم "لوسيد" بنفس سعر بيع الأسهم عبر نظام "At The Market"، المتفق عليه مع بنوك الاستثمار في وول ستريت، على أن يكون قبل نهاية مارس من العام المقبل.

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