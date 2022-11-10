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إيلون ماسك وتويتر (أرشيفية- رويترز)
إيلون ماسك وتويتر
تويتر

أول رسالة من إيلون ماسك إلى موظفي "تويتر".. اشترط موافقته الشخصية!

طالب بأن تمثل الاشتراكات نصف إيرادات تويتر

دبي - العربية.نت
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أرسل إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر، بريداً إلكترونياً إلى موظفي الشركة للمرة الأولى في وقت متأخر من يوم الأربعاء لإعدادهم "للأوقات الصعبة المقبلة وحظر العمل عن بُعد ما لم يوافق عليه شخصياً".

وقال إيلون ماسك إنه "لا توجد طريقة لتلوين الرسالة المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية وكيف ستؤثر على شركة تعتمد على الإعلانات مثل تويتر"، وفقاً للبريد الإلكتروني الذي استعرضته "بلومبرغ نيوز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف أن القواعد الجديدة، التي ستبدأ على الفور، ستتوقع بقاء الموظفين في المكتب لمدة 40 ساعة على الأقل في الأسبوع.

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وظل موقع "تويتر" تحت قيادة إيلون ماسك لما يقرب من أسبوعين، وفي ذلك الوقت قام بفصل ما يقرب من نصف قوته العاملة ومعظم جناحه التنفيذي. ورفع المدير الجديد سعر اشتراك تويتر بلو إلى 8 دولارات وأرفق التحقق من المستخدم به.

وأخبر ماسك العاملين في البريد الإلكتروني أنه يريد أن يرى الاشتراكات تمثل نصف إيرادات تويتر.

وقبل وصول ماسك، كان موقع تويتر قد أنشأ ترتيباً دائماً للعمل من أي مكان لعماله، وكثير منهم دُفعوا في البداية إلى العمل عن بُعد بسبب الوباء.

كان هذا أحد الموضوعات الأولى في مكالمة شاملة عقدها ماسك مع موظفي تويتر بعد الإعلان عن صفقة شراء الشركة في وقت سابق من العام. وقال حينها إنه ضد العمل عن بعد ولن يمنح استثناءات إلا على أساس كل حالة على حدة، كما يفعل الآن.

وكتب ماسك في رسالته إلى الموظفين: "إن الطريق أمامنا شاق وسيتطلب عملاً مكثفاً لتحقيق النجاح. وأضاف في رسالة بريد إلكتروني منفصلة أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، تتمثل الأولوية القصوى المطلقة في العثور على أي روبوتات / متصيدون / بريد عشوائي تم التحقق منه وتعليقها".

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