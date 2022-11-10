"جبل عمر" للعربية: نتوقع تحقيق أرباح تشغيلية قريبا وتسليم المرحلة 2 و3 في 2023

توقع الرئيس التنفيذي لشركة "جبل عمر للتطوير" خالد العمودي لـ"العربية"، تحقيق أرباح تشغيلية خلال المرحلة المقبلة مع تحسن السوق الفندقية في مكة ونجاح خطة الهيكلة لتوفير التمويل.

وقال رئيس شركة جبل عمر، إن إيجاد التمويل للانتهاء من المشاريع سيدعم فرص النمو حيث من المتوقع تسليم المرحلتين الثانية والثالثة في مشروع جبل عمر ما بين الربع الأول والثاني من 2023.

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وأضاف أن الأرباح المحققة من صفقة صندوق "الإنماء مكة العقاري" والمقدرة بنحو 260 مليون ريال انعكست في الربع الثالث من العام الجاري بالكامل.

وقال "حجم الديون المتغيرة العائد تقدر بنحو 75-85% من إجمالي ديون الشركة، ونحن نعمل على ايجاد الحلول المناسبة عبر عدد من المبادرات لتوفير التمويل المناسب للانتهاء من المشاريع".

وكانت شركة جبل عمر للتطوير "جبل عمر" تحولت إلى الربحية في الربع الثالث من 2022، بنحو 153.11 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي خسائر نحو 270.04 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن التحول للربحية في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة التحسن القوي في نسب الإشغال بالفنادق بسبب رفع القيود والاحترازات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا والذي أدى إلى عودة النشاط والطلب بشكل قوي إلى سوق الضيافة بمكة المكرمة.

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وأضافت الشركة أنه من بين أسباب التحول للربحية أيضاً، انخفاض الأعباء المالية بمقدار 113 مليون ريال نتيجة إتمام صفقة تحويل الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم في الشركة، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب بقيمة 260 مليون ريال ناتجة عن إتمام صفقة تحويل الديون المستحقة لصندوق الإنماء مكة العقاري إلى أسهم في الشركة.

وتحولت الشركة إلى الربحية في الربع الثالث من 2022، مقارنة بخسائر نحو 128.62 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022 تراجعت خسائر الشركة بنسبة 54.18% إلى 157.98 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بنحو 344.77 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2021.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 1.39 مليار ريال تمثل نسبة 12% من رأس المال البالغ 11.54 مليار ريال.

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