انهيار صفقة إنقاذ FTX يكبد صناعة التشفير خسائر بأكثر من 250 مليار دولار

تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة خلال أقل من 30 ساعة، بأكثر من 250 مليار دولار نزولاً من مستوى 1065 مليار دولار إلى 808 مليار دولار، بعدما قلصت بعضاً من خسائرها، وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.

وفي آخر 24 ساعة، فقدت العملات المشفرة 12% من قيمتها السوقية، مدفوعة بالتراجعات الضخمة لعملتي FTT، وسولانا، المرتبطتين ببورصة التشفير FTX، التي كانت أحدث ضحايا أزمة سيولة، وفشل خطة إنقاذها.

مادة اعلانية

يأتي ذلك، بعدما انسحبت أكبر بورصة تشفير "باينانس"، من خطة إنقاذ شركة ملياردير التشفير الشاب، سام بنكمان فرايد، FTX عبر الاستحواذ على الشركة وأحد الشركات الشقيقة المرتبطة بها "ألاميدا"، بسعر دولار واحد لكل شركة، بسبب ما اعتبرته أزمة أكبر من قدرتها، خاصة في ما يتعلق بحجم فجوة التمويل، فضلاً عن التحقيقات التي تجري من جانب الحكومة الأميركية لمراجعة مدى صحة التصرفات المالية في أموال العملاء.

في هذه الأثناء، انهارت أكبر عملة مشفرة "بيتكوين" إلى ما دون 16 ألف دولار للحظات قبل أن تسترد جزء من الخسائر للتداول حول مستوى 16200 دولار، إذ خسرت 12.3% من قيمتها خلال آخر 24 ساعة، و20% خلال أخر 7 أيام.

فيما انخفضت العملة المشفرة المرتبطة بـFTX، والتي يطلق عليها اسم (FTT Token)، بأكثر من 55% خلال يوم أمس، ونحو 90% في الـ7أيام الأخيرة.

كما تراجعت شقيقتها "سولانا" أيضاً، والتي طورتها نفس المنصة، بنسبة 37% إلى مستوى 14.7 دولار، ليضاف إلى خسائرها خلال الأسبوع الأخير، والبالغة 53%.

وهبطت عملة "إيثريوم" 13.5%، إلى مستوى 1140 دولار، في ما تراجعت عملة "BNB"، المرتبطة ببورصة التشفير العملاقة "باينانس" بنسبة 17% إلى 271 دولار، وتعد رابع أكبر عملة مشفرة من حيث رأس المال السوقي، والبالغ 43 مليار دولار.