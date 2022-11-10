بسبب "تويتر".. هل يواجه إيلون ماسك تهمة تهديد الأمن القومي الأميركي؟

في تطور جديد في ملف الملياردير إيلون ماسك، و"تويتر"، كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن علاقة مالك "تويتر" والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، مع الدول الأخرى كانت "جديرة بالاهتمام" وإعادة النظر، لكنه رفض الإفصاح عن كيفية القيام بذلك.

وقال "بايدن" عندما سئل عما إذا كان إيلون ماسك يشكل تهديدًا للأمن القومي: "أعتقد أن تعاون إيلون ماسك أو علاقاته الفنية مع الدول الأخرى تستحق النظر فيها، سواء كان يفعل أي شيء غير مناسب أم لا".

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وعندما سأل أحد المراسلين في الغرفة: "كيف؟" أجاب الرئيس: "هناك الكثير من الطرق التي يجب مراجعتها وتتبعها".

وقبل أن يكمل الملياردير الأميركي وأثرى رجل في العالم إيلون ماسك، عملية الاستحواذ على منصة "تويتر" والبالغة قيمتها 44 مليار دولار، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي "بايدن" كانوا في مناقشات مبكرة حول احتمال إخضاع بعض مشاريع إيلون ماسك لمراجعات الأمن القومي الأميركي، بما في ذلك الاستحواذ على منصة "تويتر".

ووفق بيان، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة الأميركية، أدريان واتسون في بيان: "لا نعلم بوجود مثل هذه المحادثات".

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة "لا تعلق علنًا على المعاملات التي قد تراجعها أو لا تقوم بمراجعتها، وأن مثل هذه الإجراءات تتم بموجب القانون والممارسة".

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من بين المستثمرين في الأسهم الذين التزموا بتوفير التمويل لمساعدة إيلون ماسك في تمويل صفقة الاستحواذ على المنصة الشهيرة، هناك العديد من الكيانات الأجنبية، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية القطري وغيره من المستثمرين العرب.