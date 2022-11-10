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اقتصاد

حجم سوق الأغذية والمشروبات العالمية يصل إلى 6 تريليونات دولار بنهاية 2022

معرض gulf food في دبي يناقش تحديات القطاع وفي مقدمتها سلاسل الإمداد

دبي - العربية.نت
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يناقش معرض gulf food في دبي تحديات القطاع لا سيما المتعلقة بسلاسل الإمداد، في الوقت الذي يتابع قطاع الأغذية والمشروبات نموه كونه من القطاعات الحيوية التي تبقى من أولويات المستهلك.

ونمت سوق الأغذية والمشروبات العالمية بنحو 10% خلال 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز حجمها 6 تريليونات دولار بنهاية العام، وأن تستمر هذا النمو بمعدل 9% سنوياً ليصل إلى نحو 9 تريليونات دولار في عام 2026، على الرغم من مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أن سلة الغذاء تتصدر أولوية جيوب المستهلكين.

ويرى الخبراء أن السوبر ماركت سيبقى الوجهة المفضلة للتسوق لبعض الوقت، وسط توقعات بأن تصل المبيعات السنوية العالمية إلى 895 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة، على الرغم من نمو قنوات البيع عبر التجارة الإلكترونية.

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كان القطاع قد شهد إغلاقات المصانع في 2020، وتبعه اضطرابات في سلاسل الإمداد في 2021، وكذلك حدوث زيادة في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في 2022.

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