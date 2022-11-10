خبراء: العلاقات المتوترة بين أميركا والصين أكبر "تهديد للأمن العالمي"

تشكل التوترات الدبلوماسية المتوترة بين الولايات المتحدة والصين مصدر قلق كبير في قمة المناخ COP27.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتفاقية تاريخية - أو "ميثاق تضامن مناخي" - بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة في بداية مؤتمر المناخ الرئيسي.

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وقال غوتيريس يوم الاثنين إن الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري "تتحملان مسؤولية خاصة لتوحيد الجهود لجعل هذا الاتفاق حقيقة واقعة". "هذا هو أملنا الوحيد لتحقيق أهدافنا المناخية".

ومع ذلك، يخشى الكثيرون من أن التوترات بين واشنطن وبكين قد تجعل التعاون المناخي في COP27 صعباً للغاية.

وصرّح نائب الرئيس الأول للطاقة العالمية في S&P Global Commodity Insights، كارلوس باسكوال، أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين "سيكون لها تكلفة على أجندة الأمن العالمي والأجندة السياسية وأجندة المناخ"، وفقاً لما ذكره لشبكة CNBC، واطلعت عليه "العربية.نت".

وحددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الأشهر الأخيرة الصين باعتبارها تهديداً أكبر من روسيا في استراتيجيتها للأمن القومي، وحذر البيت الأبيض بكين من أنها ستدافع عن تايوان إذا تم غزوها.

من جانبها، اتهمت الصين الولايات المتحدة بإرسال "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" إلى تايوان بعد زيارة لها في أغسطس قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي. وانتقدت بكين أيضاً قانوناً أميركياً يهدف إلى تعزيز إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الموردين الآسيويين.

وعلى هذه الخلفية، من المتوقع أن ينضم بايدن إلى وفد مؤلف من 16 عضواً من كبار المسؤولين في COP27 في شرم الشيخ، مصر في وقت لاحق من هذا الأسبوع "لدفع مكافحة المناخ العالمي".

وليس من المقرر أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ المؤتمر، على الرغم من ورود تقارير عن إرسال البلاد وفداً من أكثر من 50 شخصاً إلى المؤتمر.

وقال بسكوال: "بالنسبة للاقتصادات النامية والصاعدة، فإن تصورهم هو أنه إذا كان أكبر مصدرين للانبعاثات في العالم لا يتفقان ولا يمكنهما العمل معاً لتقليل انبعاثاتهما، فما الغرض من تقليل انبعاثاتهم لأنه من الناحية النسبية يكون له مثل هذا التأثير الضئيل".

مسؤوليات جماعية

وقالت رئيسة المناخ السابقة للأمم المتحدة، باتريشيا إسبينوزا، إن محادثات المناخ استفادت في الماضي من قيادة الولايات المتحدة والصين، مستشهدة باتفاق مفاجئ بين واشنطن وبكين لتعزيز التعاون المناخي في قمة COP26 العام الماضي في غلاسكو، اسكتلندا.

وأضافت: "أنا شخصياً آمل أن تكون هناك طريقة.. لاستئناف التعاون بين الصين والولايات المتحدة - حتى لو كان الأمر يتعلق فقط بتغير المناخ".

وقالت إسبينوزا: "إن استعادة ذلك سيكون أمراً مهماً للغاية"، لكنها أضافت أنها لا تتوقع حدوث ذلك في شرم الشيخ.

"ومع ذلك، آمل أن يتمكن الآخرون من تصعيد وتولي زمام القيادة حيث في الوقت الحالي، ولأسباب مختلفة للغاية، لا يعمل هذان البلدان الكبيران والعظيمان معاً حالياً في هذا المجال. الأمر ليس فقط لهم. إنها مسؤولية جماعية".

وقال مبعوث المناخ الأميركي جون كيري سابقاً إن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات حول المناخ مع الصين والعمل معاً بشأن "ما هي قضية عالمية ووجودية".

وقال كيري: "لا يوجد حل لمشكلة تغير المناخ بدون الصين، بدون روسيا، بدون الهند، بدون... اقتصادات كبيرة على الطاولة".

قدمت سلسلة من تقارير الأمم المتحدة الرئيسية التي نُشرت في الأسابيع الأخيرة تقييماً قاتماً لمدى قرب الكوكب من انهيار مناخي لا رجعة فيه، محذرة من "عدم وجود مسار موثوق به" لوضع حد للاحترار العالمي عند عتبة درجة الحرارة الحرجة البالغة 1.5 درجة مئوية.

سيناريو قاتم جدا

من جانبه، أكد رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي، التي تضم أكثر من 1500 مجموعة من المجتمع المدني، هارجيت سينغ، أنه على الرغم من أن القضايا بين الولايات المتحدة والصين معقدة للغاية، يتعين على الدول تنحية خلافاتهم السياسية جانباً عندما يتعلق الأمر بالمناخ.

"الولايات المتحدة هي أكبر باعث تاريخي والصين هي أكبر باعث الآن، إذا اجتمعوا وقالوا إننا سنعمل في وئام، فسوف ترسل إشارة إيجابية للغاية. وقال سينغ "نحن بحاجة إلى مثل هذه الإشارة لأننا في سيناريو كئيب للغاية".

"الوقت ينفد، وستشجع مثل هذه الشراكات الآخرين على بذل المزيد من الجهود ومعالجة أزمة المناخ بالفعل".