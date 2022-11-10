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عملات مشفرة

هل انتهت حرب "باينانس" و"FTX" أم للسقوط بقية؟

منصة FTX تعد من أكبر 3 شركات تداول للعملات المشفرة في العالم

دبي - العربية.نت
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تسبب انسحاب منصة باينانس من عرضها الاستحواذ على FTX المتعثرة، إلى انهيارها وحدوث زلزال في أسواق العملات المشفرة التي تجاوزت خسائرها 250 مليار دولار.

وتعد منصة FTX من أكبر 3 شركات تداول للعملات المشفرة في العالم، ويواجه عملائها صعوبات في سحب عملاتهم بعد تجاوز حجم السحوبات 7 مليارات دولار.

في الوقت نفسه، لا تزال منصة FTX تؤكد أن وضعها المالي مستقر وبوسعها تلبية طلبات السحوبات.

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وبعد تقارير عن احتمال تعثر المنصة، تراجعت عملة FTT التابعة لـ FTX بأكثر من 90% في 3 أيام.

وكان مؤسس "باينانس" قد طالب المستثمرين بعدم شراء عملة FTT المشفرة، ونفى كل الاتهامات بأنه وراء إفلاس FTX المتوقع.

وقال مؤسس منصة باينانس تشانغ بينغ تشاو : "سقوط منصة FTX هو سيئ للجميع وللقطاع ككل، خروج FTX من منافستنا ليس جيدا لنا، الجهات التنظيمية الحكومية ستلاحق الجميع وستكون مشددة أكثر وسيصعب الحصول على الرخص".

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