هل انتهت حرب "باينانس" و"FTX" أم للسقوط بقية؟

تسبب انسحاب منصة باينانس من عرضها الاستحواذ على FTX المتعثرة، إلى انهيارها وحدوث زلزال في أسواق العملات المشفرة التي تجاوزت خسائرها 250 مليار دولار.

وتعد منصة FTX من أكبر 3 شركات تداول للعملات المشفرة في العالم، ويواجه عملائها صعوبات في سحب عملاتهم بعد تجاوز حجم السحوبات 7 مليارات دولار.

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في الوقت نفسه، لا تزال منصة FTX تؤكد أن وضعها المالي مستقر وبوسعها تلبية طلبات السحوبات.

وبعد تقارير عن احتمال تعثر المنصة، تراجعت عملة FTT التابعة لـ FTX بأكثر من 90% في 3 أيام.

وكان مؤسس "باينانس" قد طالب المستثمرين بعدم شراء عملة FTT المشفرة، ونفى كل الاتهامات بأنه وراء إفلاس FTX المتوقع.

وقال مؤسس منصة باينانس تشانغ بينغ تشاو : "سقوط منصة FTX هو سيئ للجميع وللقطاع ككل، خروج FTX من منافستنا ليس جيدا لنا، الجهات التنظيمية الحكومية ستلاحق الجميع وستكون مشددة أكثر وسيصعب الحصول على الرخص".