وزير السياحة المصري: 30% زيادة في عدد السياح هذا العام

أشار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري في لقاء مع "العربية" على هامش سوق السفر العالمي المنعقد في لندن، إلى أنه يتم العمل مع القطاع الخاص لرفع عدد السياح في البلاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف أن مصر استطاعت أن تحقق ارتفاعاً في عدد السياح بـ 30% هذا العام، وهي الزيادة السنوية المستهدفة للأعوام القادمة.

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وتهدف الحكومة المصرية لوصول إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار بحلول 2025.

أوضح الوزير المصري أن الوصول لهذا الرقم مرتبط بالأعداد، والمشكلة ليست متعلقة بتوافر الطلب بل في بعض محدداته، مشدداً على ضرورة زيادة سعة الرحلات إلى مصر إذ إن أكثر من 90% من الزوار يأتون عبر رحلات الطيران، كما لا بد من توفير تجربة سياحية مختلفة وعلى مستوى مقبول بالنسبة للسياح.

وأكد ضرورة رفع عدد الغرف الفندقية بـ 300 ألف غرفة للوصول إلى 30 مليون سائح، أي أن هناك فرصة استثمارية كبيرة جداً خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة.

وقال: "في مصر حالياً حوالي 210 آلاف غرفة مرخص لها من وزارة السياحة، والهدف هو الوصول إلى نصف مليون غرفة في غضون 7 إلى 10 سنوات، ما يتطلب استثمارات بأكثر من 20 مليار دولار بخلاف قيمة الأرض".

وأضاف: "نعمل على خلق مناخ استثماري قادر على جذب هذا الكم من الاستثمارات".