"X-Pay" للعربية: نتوقع اختبار سعر بيتكوين مستوى 12 ألف دولار

قال محمد عبد المطلب مدير شريك "X-Pay" في مقابلة مع العربية، إن تداعيات انهيار منصة FTX على سوق العملات المشفرة قوي على المدى القصير.

وأضاف أن هناك حالة من انعدام الثقة لدى المستثمرين في سوق العملات المشفرة واتجاههم إلى سحب استثماراتهم من المنصات الرقمية.

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وأوضح أن منصة "باينانس" ستشهد أيضاً بعض السحوبات من قبل المستثمرين ولكن من غير المتوقع أن تشهد انهيارا مثل منصة FTX.

وكشف أن منصة "باينانس" تعد أكبر شركة في تعاملات العملات المشفرة وتمتلك سيولة كبيرة واحتياطات كافية تؤمنها من مخاطر سحب بعض الأموال من قبل المستثمرين في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن "بيتكوين" مرجح أن تختبر مستويات الـ12 ألف دولار والذي يمثل نقطة دعم والهبوط دونه يدفعها لاختبار مستوى الـ10 آلاف دولار.

وتوقع بنك جي بي مورغان استمرار تراجع "بيتكوين" ووصولها إلى 13 ألف دولار، وذلك مع اضطرار المزيد من المستثمرين لتغطية مراكزهم المكشوفة بسبب التراجع الأخير للعملة.

وسجلت العملات المشفرة ارتفاعات اليوم، لكنها كانت قد خسرت أكثر من 20% من قيمتها خلال اليومين الماضيين.

وتسبب انسحاب منصة باينانس من عرضها الاستحواذ على FTX المتعثرة، إلى انهيارها وحدوث زلزال في أسواق العملات المشفرة التي تجاوزت خسائرها 250 مليار دولار.

وتعد منصة FTX من أكبر 3 شركات تداول للعملات المشفرة في العالم، ويواجه عملاؤها صعوبات في سحب عملاتهم بعد تجاوز حجم السحوبات 7 مليارات دولار.

في الوقت نفسه، لا تزال منصة FTX تؤكد أن وضعها المالي مستقر وبوسعها تلبية طلبات السحوبات.

وبعد تقارير عن احتمال تعثر المنصة، تراجعت عملة FTT التابعة لـ FTX بأكثر من 90% في 3 أيام.

وكان مؤسس باينانس قد طالب المستثمرين بعدم شراء عملة FTT المشفرة، ونفى كل الاتهامات بأنه وراء إفلاس FTX المتوقع.

وقال مؤسس منصة باينانس تشانغ بينغ تشاو:" سقوط منصة FTX هو سيئ للجميع وللقطاع ككل، خروج FTX من منافستنا ليس جيدا لنا، الجهات التنظيمية الحكومية ستلاحق الجميع وستكون مشددة أكثر وسيصعب الحصول على الرخص".