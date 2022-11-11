"التنمية الدولي" للعربية: نستهدف الشركات الإماراتية التي تعتزم الاستثمار في العراق

افتتح مصرف التنمية الدولي العراقي، أول فرع له في دبي، بعد حصوله على الترخيص من "المركزي" الإماراتي، ليكون بذلك أول بنك عراقي يباشر أعماله في الإمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف، في مقابلة مع "العربية"، إن المصرف يركز حاليا على دعم الشركات الإماراتية التي تنوي الاستثمار والعمل في العراق، وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مشيرا إلى أن فرع المصرف في الإمارات يستهدف الشركات وليس الأفراد.

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وأضاف أن المصرف يستهدف بشكل عام الشركات، لاسيما التي لديها أعمال في السوق العراقية، وتلك العالمية الموجودة داخل الإمارات.

وذكر خلف أن المصرف سيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والعراق ودعم الفرص الاستثمارية المشتركة، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 16 مليار دولار سنويا، وبعدل نمو يتراوح بين 6 إلى 8%، وبذلك تكون الإمارات، الشريك التجاري الأول للعراق.

وتوقع خلف أن يكون اهتمام المستثمرين الإماراتيين في العراق في عدد من القطاعات، أبرزها العقاري والصناعي والتجاري.

وأشار إلى أن مصرف التنمية الدولي العراقي، سيعمل كجسر اقتصادي بين الإمارات والعراق.

ولفت خلف إلى إمكانية التوسع في السوق الإماراتية، مؤكدا أنها لاتوجد حاليا خطط للتوسع خارج الإمارات.