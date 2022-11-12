مليارديرات التكنولوجيا يربحون 59 مليار دولار في يوم واحد

حقق المليارديرات من أصحاب وأثرياء شركات التكنولوجيا الأميركية أرباحاً قياسية، بعد الارتفاع الحاد الذي سجلته أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، حيث أضافوا إلى ثرواتهم 59 مليار دولار في يوم واحد فقط.

وقال تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" واطلعت عليه "العربية نت" إن انتعاش الأسواق يوم الخميس الماضي أدى إلى ارتفاع ثروة المليارديرات الأميركيين في مجال التكنولوجيا بمقدار قياسي ليوم واحد، مما منحهم فترة راحة من عام قاسٍ لأسهم التكنولوجيا.

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وارتفعت الأسهم الأميركية بنسبة وصلت إلى 7% يوم الخميس، بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر أن التضخم قد هدأ، مما أثار الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ رفع أسعار الفائدة.

وبفضل هذا، أضاف 32 مليارديراً في مجال التكنولوجيا بشكل جماعي 59 مليار دولار إلى صافي ثرواتهم يوم الخميس، بحسب ما أوردت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، حيث إن الكثير من ثروات المليارديرات مرتبطة بحيازاتهم في شركات التكنولوجيا المدرجة.

وجاء مؤسس "أمازون" جيف بيزوس في المركز الأول، محققاً أكبر قفزة في صافي ثروته في يوم واحد، حيث ارتفعت ثروته بمقدار 10.5 مليار دولار لتصل إلى 119.6 مليار دولار.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أسعار أسهم عملاق التجارة الإلكترونية ارتفعت بنسبة 12% على خلفية الأخبار التي تفيد بأن الرئيس التنفيذي آندي جيسي يجري مراجعة لخفض التكاليف.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك -وهو أيضاً أغنى شخص في العالم- ثاني أكبر الرابحين من صعود الأسهم التكنولوجية يوم الخميس الماضي، حيث قفزت ثروته بمقدار 9.6 مليار دولار إلى 184 مليار دولار، بحسب ما رصدت "بلومبرغ".

وسجل الرئيس التنفيذي السابق لشركة "مايكروسوفت" ستيف بالمر ارتفاعاً في صافي ثروته بمقدار 5.9 مليار دولار، بينما شهد مؤسسا شركة "ألفابيت" التي تمتلك "غوغل"، وهما كل من لاري بيغ وسيرجي برين ارتفاع ثرواتهما بمقدار 5.3 مليار دولار و5.1 مليار دولار على التوالي.

وكانت أسهم التكنولوجيا في الأسواق الأميركية قد شهدت حالة من الفوضى هذا العام، حيث أثر ارتفاع التضخم والارتفاع في أسعار الفائدة على معنويات السوق مما تسبب في عمليات بيع واسعة النطاق.

وأغلق مؤشر "ناسداك 100" الذي يركز على التكنولوجيا على ارتفاع 7.5% يوم الخميس الماضي، لكنه لا يزال منخفضاً بنسبة 29% هذا العام حتى الآن.