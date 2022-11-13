أكثر 10 تخصصات جامعية ندم خريجوها على اختيارها

مع بدء موسم التقديم للجامعات في الولايات المتحدة بجميع المجالات، تتساءل العديد من العائلات عن أي الشهادات الجامعية ذات الأربع سنوات التي تستحق العناء.

يقول بعض الخبراء إن قيمة درجة البكالوريوس تتلاشى ويجب توجيه المزيد من التركيز نحو التدريب الوظيفي. إذ يقوم عدد متزايد من الشركات، بما في ذلك العديد منها في مجال التكنولوجيا، بالتنازل عن ضرورة الحصول على درجة علمية للعديد من الأدوار التي تتطلب مهارات متوسطة وحتى مهارات أعلى.

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ومع ذلك، فإن الحصول على درجة علمية يكاد يكون دائماً مفيداً، وفقاً لتقرير "The College Payoff"، وهو تقرير صادر عن مركز التعليم والقوى العاملة بجامعة جورج تاون.

وقال التقرير إن حاملي درجة البكالوريوس يكسبون بشكل عام 84% أكثر من أولئك الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية فقط - وكلما ارتفع مستوى التحصيل العلمي زاد العائد، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومع ذلك، عند تقسيمها حسب مجالات الدراسة، يكون الاختلاف مذهلاً. ومن المتوقع أن يحصل الطلاب الذين يتابعون تخصصاً رئيسياً على وجه التحديد في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات - المعروفة مجتمعة باسم تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) - على تحقيق أكبر قدر من الأرباح بشكل عام.

وبالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تعتبر التخصصات الصحية والتجارية من بين الأعلى أجراً، مما يؤدي إلى متوسط أجور سنوية أعلى عند مستوى الدخول للعمل وأعلى بشكل ملحوظ على مدار الحياة المهنية مقارنة بتخصصات الفنون الحرة والعلوم الإنسانية، كما وجد مركز جورج تاون.

أكثر 10 تخصصات مخيبة بعد التخرج

ومع ذلك، فإن 44% من جميع الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية يندمون على مجال دراستهم.

وتصدرت الصحافة وعلم الاجتماع والاتصالات والتعليم قائمة التخصصات الجامعية الأكثر ندماً، وفقاً لاستطلاع ZipRecruiter لأكثر من 1500 خريج جامعي كانوا يبحثون عن وظيفة.

وجاء الترتيب كالتالي:

الصحافة

علم الاجتماع

الفنون والدراسات العامة

الاتصالات

التعليم

إدارة التسويق والأبحاث

المساعد الطبية والإكلينيكية

العلوم السياسية

البيولوجي

اللغة الإنجليزية

وعلى الرغم من أن الطلاب قد ينجذبون إلى هذه المجالات أثناء وجودهم في المدرسة لأسباب تتجاوز الراتب والأمن الوظيفي، قالت كبيرة الاقتصاديين في ZipRecruiter، سينيم بوبر، "عندما نتخرج، فإن الواقع يتحدث". "عندما تكون بالكاد قادراً على دفع فواتيرك، فقد يصبح شيك راتبك أكثر أهمية".

من بين الخريجين الذين أعربوا عن أسفهم لتخصصهم، قال معظمهم إنه إذا تمكنوا من العودة، فسيختارون الآن علوم الكمبيوتر أو إدارة الأعمال بدلاً من ذلك.

رواتب أعلى تعني ندم أقل

وبشكل عام، تكسب التخصصات الجامعية الأعلى ربحاً 3.4 مليون دولار أكثر من التخصصات الرئيسية ذات الأجور الأقل على مدار حياتها.

ووجد موقع العمل ZipRecruiter أيضاً أن الخريجين الذين يدخلون إلى بيئة العمل بآفاق وظيفية جيدة ورواتب بداية عالية هم الأكثر رضا عن مجال دراستهم.

ووفقاً لموقع ZipRecruiter، كانت تخصصات علوم الكمبيوتر، بمتوسط راتب سنوي يبلغ 100000 دولار تقريباً، الأسعد بشكل عام.

كما شعر الطلاب الذين تخصصوا في علم الإجرام والهندسة والتمريض والأعمال والتمويل بالرضا تجاه اختياراتهم.

قالت بوبر: "لا يزال الراتب هو الأهم"، لكن "الأمن الوظيفي أصبح الآن أكثر أهمية". "يحدث ذلك عندما نشعر بالخوف من الركود".