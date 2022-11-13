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واتساب
واتساب
واتساب

بعد التحديث الأخير.. واتساب يختبر حل هذه المشكلة "المزعجة"!

رفع عدد الأعضاء في الدردشة إلى 1024 مشاركاً

دبي - العربية.نت
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رفع تطبيق "واتساب" عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى المجموعات من 512 إلى 1024 مستخدما، في تحديثه التجريبي الأخير، وهو الأمر الذي قد يسبب إزعاجا للمستخدمين خاصة من ناحية التنبيهات.

وكشف موقع "WABetaInfo"، المهتم بنشر تحديثات تطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، أن التطبيق يختبر حاليا نسخة تجريبية يجري فيها إسكات التنبيهات في المجموعات التي يزيد عدد مستخدميها على 256 مستخدما بشكل تلقائي، بمعنى أنها لن تظهر على شاشة هاتف المستخدم، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وتطال هذه الخدمة جميع المستخدمين، سواء أكانوا نشطين أم لا في المجموعات.

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ونشر الموقع لقطة شاشة تظهر ملاحظة أسفل شاشة التطبيق عند الانضمام إلى مجموعة يزيد عدد المشتركين فيها عن 256، والتي تقول: "سيتم وضع التنبيهات في الوضع الصامت تلقائيا في هذه المجموعة ويطرح على المستخدمين خيارين بالموافقة أو الرفض".

وجاءت هذه الخطوة بعدما أدرك "واتساب" أن الكثير من المستخدمين لا يريد أن ينتبه لجميع الرسائل من جميع أعضاء المجموعة.

واتساب
واتساب

ورغم مضاعفة الحد الأقصى الحالي البالغ 512، لا يزال WhatsApp بعيداً عن حد أعضاء الدردشة الجماعية على التطبيقات المنافسة مثل تيليغرام البالغ 200000.

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