خبير نفطي: سعر 100 دولار لبرميل الخام "منطقي" وهذه العوامل تدعم السوق
الطلب على النفط يرتفع مع تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة
قال الخبير النفطي فهد بن جمعة، إن الطلب على النفط يرتفع كلما تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز أسعار الخام.
وأشار جمعة في مقابلة مع "العربية"، إلى أن هناك سببا آخر لارتفاع أسعار النفط يتمثل في ارتفاع مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي بواقع 3.9 مليون برميل يوميا.
وأشار إلى أن أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا استقرت في نطاق 95 دولارا تقريبا وهذا سعر معقول وجيد للمستثمرين والمستهلكين.
وتوقع جمعة، أن يزيد الطلب على وقود التدفئة في فصل الشتاء، مشيرا إلى استمرار الأزمة الجيوسياسية وفرض سقف للنفط والغاز الروسي يدعم ارتفاع أسعار النفط.
وقال الخبير النفطي إن سعر 100 دولار للبرميل مستوى جيد في ظل نقص الإمدادات، ويحافظ على مستوى الطلب.
ويرى أن خفض قيود "كوفيد" في الصين سينعكس على تحسن الطلب على النفط، في المقابل فإن ارتفاع الدولار الأميركي يضغط على الأسعار.
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