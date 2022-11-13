اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

خبير نفطي: سعر 100 دولار لبرميل الخام "منطقي" وهذه العوامل تدعم السوق

الطلب على النفط يرتفع مع تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الخبير النفطي فهد بن جمعة، إن الطلب على النفط يرتفع كلما تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز أسعار الخام.

وأشار جمعة في مقابلة مع "العربية"، إلى أن هناك سببا آخر لارتفاع أسعار النفط يتمثل في ارتفاع مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي بواقع 3.9 مليون برميل يوميا.

وأشار إلى أن أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا استقرت في نطاق 95 دولارا تقريبا وهذا سعر معقول وجيد للمستثمرين والمستهلكين.

سعر النفط يتكبد خسارة أسبوعية مع ارتفاع المخزونات.. والخام الأميركي يهبط 4% طاقة أسعار النفط سعر النفط يتكبد خسارة أسبوعية مع ارتفاع المخزونات.. والخام الأميركي يهبط 4%

وتوقع جمعة، أن يزيد الطلب على وقود التدفئة في فصل الشتاء، مشيرا إلى استمرار الأزمة الجيوسياسية وفرض سقف للنفط والغاز الروسي يدعم ارتفاع أسعار النفط.

وقال الخبير النفطي إن سعر 100 دولار للبرميل مستوى جيد في ظل نقص الإمدادات، ويحافظ على مستوى الطلب.

ويرى أن خفض قيود "كوفيد" في الصين سينعكس على تحسن الطلب على النفط، في المقابل فإن ارتفاع الدولار الأميركي يضغط على الأسعار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط