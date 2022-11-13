ذا ميرور: موكيش أمباني يتقدم بعرض لشراء ليفربول

أعرب الملياردير الهندي موكيش أمباني عن اهتمامه بشراء نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ميرور" الإنجليزية، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأفادت الصحيفة أن رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز، يواجه منافسة من أطراف أخرى من الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مضيفة أن المالكين الحاليين لمجموعة Fenway Sports Group Holdings LLC قد غمرتهم العروض المبدئية.

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وأشار التقرير إلى أن Fenway Sports مستعدة للبيع مقابل 4 مليارات جنيه إسترليني. ويمتلك أمباني فريق الكريكيت في مومباي إنديانز، وساعد أيضاً في إنشاء الدوري الممتاز لكرة القدم في الهند.

وعيّنت "فينواي سبورتس" كل من غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي للبحث عن مشترين لنادي الدوري الإنجليزي الممتاز الذي استحوذ عليه مقابل حوالي 300 مليون جنيه إسترليني في عام 2010.

وقدر محلل غلوبال داتا، كونراد وايتشيك، أن ليفربول يمكن أن يجني أكثر من 5 مليارات دولار.