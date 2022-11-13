رئيس أكوا باور للعربية: ننفذ أكبر مشروع في العالم للطاقة الشمسية بالسعودية

قال رئيس مجلس إدارة أكوا باور، محمد أبونيان، إن الشركة تنفذ أكبر مشروع في العالم للطاقة الشمسية في السعودية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للطاقة المتجددة، وتحت برنامج صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" على هامش قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ المصرية، أن المشروع بالمراحل الأخيرة وسيعلن عنه قريباً، مشيراً إلى اختيار صندوق الاستثمارات لشركة أكوا باور لتنفيذ مشاريعه في الطاقة المتجددة.

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وقال رئيس مجلس إدارة أكوا باور، إن الشركة لديها مشاريع تحلية كبرى في السعودية وخارجها، منها مشروعات لتحلية المياه والطاقة الشمسية في الإمارات، والأخير تحت الإنتاج والتشغيل التجاري خلال السنة الحالية.

وأضاف أن أكوا باور تنفذ أكبر مشروع لطاقة الرياح في العالم في مصر، وهو في مراحل الإقفال المالي وتوقيع اتفاقياته حالياً وبقدرة 1.1 غيغاوات، متوقعاً الإقفال المالي بنهاية العام المقبل، ووقعت الشركة مؤخراً مذكرة تفاهم إطارية لتوليد 10 غيغاوات من طاقة الرياح في مصر.

وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتستهدف الشركة خفض الانبعاثات في مشاريعها بنسبة 50% من 2020 إلى 2030.