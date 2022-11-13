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سام بنكمان فريد
سام بانكمان-فريد
عملات مشفرة

ما هي حقيقة هروب ملياردير التشفير المفلس سام بانكمان إلى الأرجنتين؟

ليست وجهة مثالية لشخص قد يتطلع إلى الهروب من السلطات في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس بورصة التشفير المنهارة FTX، سام بانكمان-فريد إنه لا يزال في جزر الباهاما، حيث انتشرت الشائعات بين عشية وضحاها بأن الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX المفلسة الآن قد هرب إلى أميركا الجنوبية.

وغرّدت FlightRadar24 في وقت مبكر من صباح يوم السبت أن ملياردير التشفير كان يطير من ناسو إلى الأرجنتين (أبرمت الأرجنتين معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة ونفذت عملية تسليم في أكتوبر، لذا فهي ليست وجهة مثالية لشخص قد يتطلع إلى الهروب من السلطات في الولايات المتحدة).

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وأكد بنكمان فرايد أنه مقيم في جزر البهاما منذ نقل مقر إقامته بالكامل إليها العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتأتي التكهنات حول مكان وجود بنكمان فرايد مع اقتراب السلطات من بنكمان فرايد وإمبراطوريته المشفرة المفلسة.

في وقت سابق من هذا العام، بلغت قيمة البورصة 32 مليار دولار، وتم وصف بنكمان فرايد بأنه الفارس الأبيض للعملات المشفرة، حيث قام بإنقاذ العديد من شركات الأصول الرقمية. الآن، يقال إن الرئيس التنفيذي السابق يواجه تحقيقات من قبل وزارة العدل، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة.

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