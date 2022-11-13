مع إفلاس FTX.. عملاء بورصة التداول يكتشفون ثغرة لصرف أموالهم

يبدو أن بعض مستخدمي بورصة العملات المنهارة FTX وجدوا طريقة لنقل الأموال من البورصة عبر باب خلفي في جزر البهاما.

ووجد تحليل أجرته شركة البيانات Argus أنماط تداول غير عادية على مدار الأيام الخمسة الماضية حيث كانت FTX تقوم بعمل بوابة لمسحوبات العملاء. كانت معظم المخالفات تتعلق بالمقتنيات الرقمية، المعروفة باسم NFTs. وتشير الأنماط إلى أن العملاء "اليائسين" كانوا يلجأون إلى مستخدمي FTX في جزر الباهاما للحصول على المساعدة، وفقاً لـ Argus.

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وتسمح بورصة العملات المشفرة العالمية المفلسة حالياً بعمليات السحب في جزر الباهاما فقط بعد وقف عمليات تصفية FTX في أي مكان آخر في العالم. وقالت الشركة التي كانت تبلغ قيمتها 32 مليار دولار، ومقرها جزئياً في ناسو، في تغريدة على "تويتر"، إن عليها تسهيل عمليات السحب في جزر البهاما للامتثال للوائح المحلية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويدفع المستخدمون ذوو الملاءة المالية العالية أسعاراً فلكية لـ NFTs على FTX في وقت تراجعت فيه سوق العملات المشفرة والرقمية القابلة للتحصيل. وفي إحدى الحالات، بيعت المجموعة التي تم تداولها بالقرب من 9 دولارات قبل ثلاثة أسابيع مقابل 10 ملايين دولار يوم الجمعة. كما تم بيع NFT آخر بسعر مشابه قبل شهر.

من جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Argus، شركة تحليلات blockchain متخصصة في التداول من الداخل، "أوين رابابورت": "نشاط NFT هذا غير عادي إلى حد كبير على المستوى الكلي، خاصةً وأن سوق NFT انخفض بشكل عام، ومن حيث القيمة والحجم، باستثناء هذه التداولات المحددة".

وقالت Argus إن هذا النوع من التداول من المحتمل أن يكون محاولة من قبل مستخدمي FTX للوصول إلى الأموال بأي طريقة ممكنة. وأحد الاحتمالات، وفقاً لـ رابابورت، هو أن المتداولين لديهم اتفاق مع مستخدمي جزر البهاما لدفع نسبة مئوية من الأصول، وفي المقابل يحصلون عليها بمجرد أن يتم سحبها بنجاح من FTX.

في مكان آخر، انخفضت أحجام التداول للرموز غير القابلة للتداول بنسبة 97% من أعلى مستوى لها، وفقاً لبيانات من Dune Analytics.

وأشار بعض مستخدمي "تويتر" إلى مخالفات مماثلة هذا الأسبوع. إذ كتب بعضهم أن المستخدمين كانوا يشترون NFTs التي تم طرحها للبيع من قبل مستخدمين في جزر البهاما. وأشار إلى قيام محفظة بسحب ما قيمته 21 مليون دولار من العملة المشفرة Tether من FTX، وإرسالها إلى عنوان يبدو أنه يقع في جزر الباهاما.

وأفادت التقارير أن FTX شهدت تدفقات خارجية غامضة بعد التقدم بطلب الحماية من الإفلاس. ذكرت "رويترز" في وقت مبكر من يوم السبت أن ما بين مليار دولار وملياري دولار من أموال العملاء "اختفت" من البورصة، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر. وفي الوقت نفسه، تقدر شركة البيانات Elliptic أنه تم نقل 473 مليون دولار من FTX في عملية اختراق مشتبه بها.

تقدمت الشركة بطلب الحماية من الفصل 11 من الإفلاس يوم الجمعة بعد أسبوع من الاضطرابات. تم اتهام البورصة، التي يديرها سام بانكمان فرايد البالغ من العمر 30 عاماً، بإساءة استخدام أموال العملاء وكان على وشك أن يشتريها أكبر منافس لها بعد أزمة سيولة.