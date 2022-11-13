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خبير للعربية: نتوقع استئناف طروحات الحكومة في بورصة مصر الربع الأول من 2023

مع استقرار الأوضاع في السوق وارتفاع شهية المستثمرين

دبي - العربية.نت
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توقع العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية محمد لطفي في مقابلة مع "العربية"، استئناف برنامج الطروحات الحكومية في بورصة مصر خلال الربع الأول من العام المقبل 2023.

وقال إنه مع استقرار الأوضاع في السوق وارتفاع شهية المستثمرين بدعم استقرار الاقتصاد نتوقع اتجاه الحكومة المصرية لاستئناف برنامج الطروحات الذي تم تأجيله لظروف السوق غير المواتية.

وأضاف "ننتظر حالياً استئناف المستثمرين الأجانب دخول أسواق المال المصرية خلال الأسابيع المقبلة.

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وأشار إلى أن الفترة الحالية ستشهد حالة من الترقب في أوساط المتعاملين لاستقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بعد التعويم الثاني حيث فقد سعر صرف الجنيه نحو 50% مقابل الدولار.

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتداول قرب مستوى 12 ألف نقطة ونتوقع اتجاهه لمستويات كبيرة مع نهاية 2022 أو يناير من عام 2023 رهناً بزيادة أحجام التداول.

وتابع، سيكون هناك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين والصناديق السيادية في السعودية والإمارات وقطر بالسوق المصرية نظراً لجاذبية أسعار أسهم الشركات المصرية بعد تحرير سعر الصرف.

كانت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، قالت في سبتمبر الماضي، إن بلادها تستهدف جمع نحو 6 مليارات دولار، قبل شهر يونيو من العام المقبل، عبر بيع حصص في شركات مملوكة للدولة.

وفي تصريحات صحفية لها في نيويورك، قالت السعيد إن برنامج الطروحات الحكومية العامة قد يتضمن طرح أسهم للجمهور، أو عمليات بيع حصص مجمّعة لمستثمرين استراتيجيين، بدعم من الصندوق السيادي المصري.

ويستهدف برنامج مصر للطروحات الحكومية جمع 40 مليار دولار على مدار 5 سنوات.

وكانت الحكومة قد أعلنت في مارس 2018، عن عزمها طرح حصص أقلّية في 23 شركة بالبورصة.

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