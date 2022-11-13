"كابسارك" للعربية: إطلاق النسخة الثانية من مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون خلال COP27

قال رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، فهد العجلان، إن "كابسارك"، أطلق النسخة الثانية من مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون خلال قمة COP27 في شرم الشيخ، بعد إطلاق النسخة الأولى في COP26 خلال العام الماضي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن المؤشر يقيس أداء 64 دولة تمثل نحو 90% من الناتج العالمي والانبعاثات، ومدى تقدم تلك الدول في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة التحديات المناخية.

مادة اعلانية

وكشف فهد العجلان، عن تقدم السعودية إلى المركز 22 من بين 64 دولة في المؤشر، مع توقعات بزيادة تقدمها مع تنفيذ العديد من المبادرات.

كانت السعودية قد تقدمت 27 مركزا في محور الانبعاثات الكربونية، كذلك تحسن محور تحول الطاقة 12 مركزا، وسياسات المناخ بـ13 مركزا، وسياسات المجتمع الأخضر تتواجد المملكة في مرتبة متقدمة ضمن 67 دولة.