اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قمة المناخ

"كابسارك" للعربية: إطلاق النسخة الثانية من مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون خلال COP27

يقيس تقدم تلك الدول في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة التحديات المناخية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، فهد العجلان، إن "كابسارك"، أطلق النسخة الثانية من مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون خلال قمة COP27 في شرم الشيخ، بعد إطلاق النسخة الأولى في COP26 خلال العام الماضي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن المؤشر يقيس أداء 64 دولة تمثل نحو 90% من الناتج العالمي والانبعاثات، ومدى تقدم تلك الدول في مجال الاستدامة البيئية ومواجهة التحديات المناخية.

وكشف فهد العجلان، عن تقدم السعودية إلى المركز 22 من بين 64 دولة في المؤشر، مع توقعات بزيادة تقدمها مع تنفيذ العديد من المبادرات.

رئيس أكوا باور للعربية: ننفذ أكبر مشروع في العالم للطاقة الشمسية بالسعودية قصص اقتصادية قمة المناخ رئيس أكوا باور للعربية: ننفذ أكبر مشروع في العالم للطاقة الشمسية بالسعودية

كانت السعودية قد تقدمت 27 مركزا في محور الانبعاثات الكربونية، كذلك تحسن محور تحول الطاقة 12 مركزا، وسياسات المناخ بـ13 مركزا، وسياسات المجتمع الأخضر تتواجد المملكة في مرتبة متقدمة ضمن 67 دولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط