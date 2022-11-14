أسهم سوفت بنك تسجل أكبر خسارة يومية منذ تفشي وباء كورونا

تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك غروب بما يصل إلى 12% اليوم الاثنين في أكبر انخفاض يومي منذ تفشي وباء كورونا في أوائل عام 2020، بعد أن فشلت الشركة في الإعلان عن إعادة شراء الأسهم المتوقعة على نطاق واسع.

وسجل صندوق الرؤية "Vision" التابع للشركة خسارة قدرها 7.2 مليار دولار في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، بعد خسارة قياسية بلغت 2.33 تريليون ين (17 مليار دولار) في الفترة السابقة، حيث أجبر تراجع تقييمات الشركات الناشئة أكبر مستثمر تقني في العالم على الدخول في وضع دفاعي وتوقف عمليا عن الاستثمارات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتكافح سوفت بنك مع الانخفاضات في محفظتها التي تضم أكثر من 400 استثمار في كل من شركات التكنولوجيا العامة والخاصة حول العالم، والتي تشمل SenseTime Group Inc الصينية، وشركة توصيل الطعام الأميركية دورداش، وشركة التجارة الإلكترونية الإندونيسية مجموعة GoTo.

وتراجعت العائدات التراكمية لصندوق الرؤية ومحفظة أميركا اللاتينية من مكاسب بلغت 56 مليار دولار قبل عام إلى خسارة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار في أحدث تقرير لها.

خسائر ضخمة

ارتفع سعر سهم سوفت بنك في الأسابيع الأولى من الربع الحالي حيث سارعت الشركة التي تتخذ من طوكيو مقراً لها إلى إكمال عمليتي إعادة شراء أسهم؛ تم الإعلان عن برنامج إعادة شراء بقيمة تريليون ين العام الماضي وبرنامج بقيمة 400 مليار ين في أغسطس. فيما حفزت الوتيرة العنيفة لعمليات إعادة الشراء التوقعات بضخ جديد وتكهنات بأن مؤسس الشركة الملياردير ماسايوشي سون كان يخطط لقيادة عملية شراء لجعل الشركة خاصة.

لكن عدم وجود برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم دفع المحللين في "دويتشه بنك" و"سي إل إس إيه" و"جيفريز" إلى خفض تصنيفاتهم على السهم. ووضع "سيتي بنك" شركة سوفت بنك ضمن تصنيف "عالي المخاطر"، مستشهداً بعدم اليقين في سوق رأس المال والأثر المرتبط بأرباح الشركة.

بلغ إجمالي ديون الشركة المحملة بالفوائد، باستثناء شركة ذراع الاتصالات التابع للشركة، 13.7 تريليون ين، بانخفاض عن أكثر من 17 تريليون ين في نهاية يونيو.