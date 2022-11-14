الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة تقفز 40% إلى ملياري دولار في عام

كشفت بيانات رسمية حديثة أن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، حققت ارتفاعا ملحوظا بنهاية العام الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الملابس الجاهزة وتوابعها نحو 2.029 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.450 مليار دولار بنهاية العام السابق عليه 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 579 مليون دولار، ما يعادل زيادة بلغت نحو 40%.

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وأشار جهاز الإحصاء إلى أن صادرات الملابس الجاهزة جاءت ضمن قائمة أهم صادرات مصر من السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 20.181 مليار دولار عام 2021، مقابل نحو 13.838 مليار دولار في عام 2020، بزيادة بلغت نحو 6.343 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته نحو 45.8%.

وإجمالاً، سجل إجمالي الصادرات المصرية ارتفاعاً بنهاية العام الماضي إلى نحو 43.637 مليار دولار، مقابل نحو 29.323 مليار دولار في العام السابق 2020، بزيادة بلغت نحو 14.314 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 48.8%.

وأرجع جهاز الإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى زيادة صادرات كل من الوقود بقيمة بلغت 11.892 مليار دولار عام 2021، مقابل نحو 4.831 مليار دولار عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 7.061 مليار دولار، يليها صادرات القطن الخام والتي سجلت نحو 221 مليون دولار عام 2021، مقابل 164 مليون دولار في العام السابق له 2020، بزيادة بلغت 57 مليون دولار.