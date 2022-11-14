ركود يضرب سوق الهواتف المحمولة في مصر.. والدولار كلمة السر

كشف تقرير حديث عن تراجع مبيعات الهواتف المحمولة في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل نحو 674 ألف وحدة، مقارنة بنحو 1.427 مليون وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 52.7%.

وتسببت الارتفاعات المتتالية في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بزيادات كبيرة في أسعار الهواتف المحمولة، والتي قدرتها بعض مصادر لـ"العربية.نت"، بأكثر من 100% في بعض أنواع العلامات التجارية.

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وبسبب أزمة شح الدولار في مصر، تغيرت قائمة الشركات التي تسيطر على حصص سوقية في السوق المصري. وفيما استقرت شركة "سامسونغ" على رأس القائمة، فقد خرجت وصيفتها "هواوي" من قائمة الشركات المنافسة بعدما كانت تستحوذ على حصة كبيرة في السوق المصري.

ووفق البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية "جي إف كي"، تصدرت العلامة الكورية "سامسونغ"، مبيعات الهواتف بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 38.8% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بحصة سوقية كانت تبلغ 32.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى الرغم من تراجع حصتها السوقية، فقد حافظت هواتف "أوبو" الصينية على المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ نسبتها 16.8% مقارنة بنحو 24.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي المركز الثالث، حلت هواتف "ريدمي" الصينية، والتي بلغت حصتها السوقية نحو 16.7% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 13.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحلت هواتف "ريلمي" في المركز الرابع بحصة سوقية بلغت نسبتها 13.2%، مقابل نحو 8.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي. فيما استحوذت هواتف "إنفنيكس" على المركز الخامس بحصة سوقية بلغت نسبتها 4.1% مقارنة بحصة كانت تبلغ 7.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما جاءت العلامة الأميركية "آبل" في المركز السادس بحصة سوقية بلغت نسبتها 3.1%، مقارنة بنحو 1.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي. بينما توزعت الحصص السوقية المتبقية والبالغة نحو 7.3% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى السوق المحلية خلال الشهر ذاته.

في تقرير حديث، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن تراجع واردات مصر من الهواتف المحمولة خلال الـ 8 أشهر الأولي من العام الجاري، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية 337 مليون دولار، مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار لفترة المقارنة من العام الماضي 2021، بنسبة تراجع بلغت نحو 72%.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن فاتورة استيراد أجهزة المحمول سجلت انخفاضًا بنسبة 90.1% خلال الربع الثاني من 2022، لتبلغ 40.145 مليون دولار في مقابل 47.155 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2021، وبنسبة تراجع بلغت نحو 41.4% خلال الربع الأول لتسجل 273.656 مليون دولار في مقابل 467.284 مليون دولار خلال نفس الربع من 2021.