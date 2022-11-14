ما هو القرار المتوقع لـ"أوبك+" في اجتماع ديسمبر المُقبل؟

قال الرئيس التنفيذي لـCMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، إن مخاوف الركود الاقتصادي وسياسة التشديد النقدي لا تزال مسيطرة على أسواق النفط رغم تخفيف سياسة صفر كوفيد في الصين.

وأضاف الشمري، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن الأسواق تمر بتقلبات حادة، بينما تتجه في يوم صوب 100 دولار للبرميل، تنحدر في اليوم التالي إلى 90 دولاراً للبرميل، ولذلك فالمشهد غير واضح وتوجد عدة عوامل تؤثر على الأسواق صعوداً وهبوطاً.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لـCMarkits لندن، إن النظرة غير الواضحة تضع مهمة "أوبك+" في موقف حرج خلال اجتماعه المقبل بداية شهر ديسمبر 2022، وفي ظل تخفيف الإجراءات في الصين وعودة الأنشطة ونمو الاقتصاد فإن الأسعار ستتجه صوب 100 دولاراً للبرميل وهو ما قد يحفز "أوبك+" على زيادة الإنتاج.

وقال يوسف الشمري إن مسألة زيادة الإنتاج غير واضحة وتوجد عدة سيناريوهات فقد يقرر اجتماع "أوبك+" المُقبل تخفيض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل أو يُبقي سياسته دون تغيير على الإطلاق.

وأضاف الشمري أن هناك توجها لمراجعة خطوط الأساس في الاجتماع المقبل، وبحسب إينرجي إنتليجينس فإن العراق يرغب في مراجعة خط الأساس وبالتالي يتمكن من زيادة إنتاجه، وهو ما قد ينعكس نوعا ما في انخفاض الأسعار دون 90 دولاراً للبرميل، وقد تطلب دول أخرى مراجعة خط الأساس.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـCMarkits لندن، أن مسألة الركود في أميركا أقل احتمالية حالياً مما كانت عليه التوقعات منتصف 2022، فيما إذا استمرت أزمة العقارات في الصين فقد تؤثر نوعا ما على اقتصاد الصين واستمراره في التباطؤ، ولذلك تترقب الأسواق الأرقام الصادرة من الصين لتوضح ما ستكون عليه الصورة في 2023.

وأشار يوسف الشمري، إلى التوقعات بزيادة الإنتاج الأميركي من وكالة معلومات الطاقة، حيث يتجاوز الإنتاج حالياً 12 مليون برميل يوميا وهو ما تأخذه الأسواق في الاعتبار، مع تحذير الرئيس الأميركي جو بايدن للشركات بدفع ضرائب أكثر في حال عدة زيادة الإنتاج.

وقال الشمري، إن الأرقام الاقتصادية بها ضبابية وتباطؤ، ولذلك فإن "أوبك+" قد تؤجل زيادة الإنتاج وهذا هو السيناريو المرجح.