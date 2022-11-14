هكذا يقضي إيلون ماسك أوقاته بين رئاسة تويتر وتسلا وسبيس إكس

قال الملياردير إيلون ماسك، خلال قمة مجموعة الأعمال B20 المنعقدة في مدينة بالي الإندونيسية، اليوم الاثنين، إنه بات يعمل من الصباح إلى الليل لسبعة أيام أسبوعيا، بعد أن أصبح الرئيس التنفيذي لشركة تويتر.

وأضاف ماسك خلال الاجتماعات أنه بات مشغولا للغاية بين مناصبه الثلاثة للرئاسة التنفيذية في كل من تويتر وتسلا وSPACEX.

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وعبر الفيديو، جلس إيلون ماسك في الظلام مرتدياً الزي الإندونيسي التقليدي ومحاطًا بالشموع، ولم يظهر سوى وجهه ويديه على شاشة سوداء، مقدماً رؤيته للمستقبل تشمل سياحة الفضاء والأنفاق العميقة.

وعندما سئل عن ماسك عن سبب عدم سفره إلى الجزيرة الإندونيسية الاستوائية، قال رئيس تويتر الجديد مازحا إن "عبء عمله قد زاد كثيرًا مؤخرًا" بعد سيطرته على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث إيلون ماسك عن محاربة الازدحام عبر بناء أنفاق عميقة تحت الأرض والسفر عبر الفضاء في أقل من ساعة واكتشاف الحياة خارج الأرض في الفضاء.

وقال: "ربما نجد حضارات غريبة أو نكتشف حضارات كانت موجودة منذ ملايين السنين".

وأضاف: "أعتقد أن الذهاب إلى هناك واستكشاف المجرة سيكون ممتعًا بشكل لا يصدق".

وتنعقد قمة B20 بحضور رجال الأعمال والقطاع الخاص من مجموعة العشرين، لتقدم توصياتها لقمة مجموعة العشرين التي تنعقد غدا الثلاثاء.